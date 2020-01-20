蔡英文統獨傾向民調：逾五成認為是維持現狀派　逾三成認為是台獨

針對蔡英文的統獨傾向，最新民調指出，53.3%的台灣民眾認為是「維持現狀」、32.7%認為是台獨，僅0.6%認為是「兩岸統一」，該民調認為，這說明2020總統大選投票時，絕大多數選民心中認定蔡英文是「現狀派」，甚至是「中華民國派」，嚴重擠壓韓國瑜和宋楚瑜的爭取支持空間。

政治光譜偏綠的「台灣民意基金會」民調顯示，將數據與2016年5月蔡英文剛上任時相比，歷時3年8個月，台灣人民忍為蔡英文是「獨派」的減少了29.2%，認為蔡是「現狀派」的暴增42.7%，認為蔡是統派的也從4%降至0.6%。民調認為，過去4年之間，台灣民眾對蔡英文統獨傾向認知出現巨大轉變，是非同小可的事情，是否代表台灣內部政治發展或將出現歷史性重大轉折，非常值得關注。

台灣人眼中蔡英文的的統獨變化：兩次比較（2016/5、2020/1）。（台灣民意基金會提供）

進一步分析數據，民進黨認同者中，27.6%認為蔡英文是獨派，65%認為蔡是現狀派；國民黨認同者中，53.1%認為蔡英文是獨派，35.5%認為是現狀派；中性選民中，26%認為蔡英文是獨派，49.4%認為蔡是現狀派。以省籍來看，外省族群中認為蔡英文是獨派的有45.7%，32.6%認為是現狀派；河洛人和客家人有三成認為蔡英文是獨派，但有超過五成五的人認為蔡是現狀派。從年齡層來看，20至24歲選民相信蔡英文是獨派的比例最高，有47.3%，其他各年齡層相信蔡是獨派的比例，從兩成四到三成六不等。

針對蔡英文的兩岸政策立場，民調顯示，有六成二的台灣民眾支持蔡英文拒絕「九二共識與一國兩制」的基本立場，即使因此讓中共不願意改善兩岸緊張關係也在所不惜，但也有兩成四的民眾不表支持。對於中共總書記習近平在2019年元月2號拋出的「兩岸同屬一中」的主張，有八成台灣人民不贊成，其中有五成四強烈不贊成，贊成者僅有一成一，這顯示「反對一中原則」已漸成為台灣的高度社會共識，對於「台灣不屬於中國的一部分」的認知在民調結果中非常突出。

台灣民眾對「兩岸同屬一中」的態度趨勢（2016/5至2020/1）。（台灣民意基金會提供）

民調也分析台灣人的政黨認同，數據顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，有四成八是民進黨認同者，其中深綠一成六，淺綠三成二；有二成三是國民黨認同者，其中深藍4.8%，淺藍一成八；中立選民約有二成六。民調認為，2020年大選後，藍綠基本盤差達25%，回到2016年7月的水平，民進黨回到2016年剛重返執政的高點，國民黨則回到2018年地方選舉大勝前的低迷。