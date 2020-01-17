【台灣大選】感恩餐會慶勝選　蔡英文：逆風拼到逆轉是民進黨精神

台灣一場大選兩樣情，國民黨大敗後，黨內究責檢討聲不斷，青天白日搖搖欲墜，民進黨則聚集所有黨公職人員大肆慶祝。今天（17日）民進黨在台灣知名餐廳舉行「感恩餐會」，蔡英文、賴清德、台灣現任副總統陳建仁，及其他黨內重要人士齊聚一堂，大啖美食與高歌。 蔡英文致詞時說，從逆風拼到逆轉，是民進黨的精神，也讓台灣社會對民進黨的韌性有更深的認識。

蔡英文（前右）在台北出席民進黨感恩餐會，向黨工揮手致意。（中央社）

蔡英文表示，台灣這場選戰有很多活潑的年輕人加入民進黨，對民進黨來說意義重大，因為這些年輕人都是在民進黨最艱困、最需要的時候加入，帶來黨內需要的熱情跟活力。她希望這場選戰能帶給他們生命中的經驗和養分，「鼓勵你們繼續努力，不要放棄民進黨也不要放棄政治」。

蔡英文勉勵，民進黨除了年輕人外，剩下來的小前輩、中前輩、老前輩和大前輩，臉上都帶着驕傲的微笑，扛起責任、傳承經驗也栽培後進，所有人同心協力，從逆風拼到逆轉，這是民進黨的精神。黨內所有成員在這場選戰之後，對這個精神有更深的體會，社會大眾對民進黨的韌性，也有更深一層的認識。

蔡英文指出，這次選戰民進黨提出「世代共贏」四個字，保持民進黨優良傳統外，也注入新創意。她要特別感謝黨主席卓榮泰，在民進黨最困難的時候扛起責任，也稱讚卓「穿這個夾克看起來滿帥的，比你穿西裝好看」。

蔡英文表示，這次選舉結果，台灣人民再給民進黨一次機會，讓民進黨繼續執政、改革，守護台灣民主。接下來路還很長，還有更困難的工作要繼續，民進黨要用更大的誠意、謙卑的態度，傾聽台灣人民並回報支持。

台灣總統蔡英文（右4）、副總統陳建仁（右5）與副總統當選人賴清德（右2）等人17日在台北出席民進黨感恩餐會，舉杯感謝黨工對選戰的付出與辛勞。（中央社）

賴清德致詞時則表示，他要高度肯定黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉提名多位年輕人蔘選，有些高票當選，有些成為遺珠之憾，但不管當選或落選，年輕人在選戰中展現的爆發力，以及對台灣的使命感，均成功引起台灣民眾的支持。

賴清德說，他在選戰過程中，替許多民進黨年輕人輔選，「我在旁邊都可以感受到他們的熱情，深深感動」，希望落選者下次能當選。陳建仁則說，他作為民進黨之友，「我以你們為榮」，並用一句聖經的話來感謝參與選戰的每一個人，「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「這就是民進黨」。

卓榮泰更強調，民進黨在這次選戰中創造了七個第一：包括蔡賴配史無前例拿下817萬張選票、黨籍台中選區立委何欣純獲得14萬9,538票、黨籍台南選區立委陳亭妃攻下69.77%得票率（女性第一）、黨籍台中選區立委蔡其昌獲得66.69%得票率（男性第一）、伍麗華首次替民進黨奪下一席山地原住民立委；還有賴清德提醒的另外兩個第一：蔡賴配在台南市選票奪下全台第一67.38%的支持度，以及高雄市選票，蔡賴配不僅票破109萬，與藍營的差距更來到48萬6725票，是台灣六都第一。

民進黨主席卓榮泰（前左）、民進黨副秘書長林飛帆（前右）在台北出席民進黨感恩餐會。（中央社）

至於有望接下台灣下屆立法院龍頭的前行政院長游錫堃致詞則說，民進黨這次總統票拿到817萬票，讓他想到38年前的中美《八一七公報》以及「六項保證」。《八一七公報》要美國逐步降低對台軍售，而「六項保證」則要維持台灣的防衛武力，雖有點矛盾，但基本上對台灣的衝擊很大。這一次民進黨拿下817萬張選票，代表遏止「紅色滲透」、完成「抗中保台」任務，對台有利。

游錫堃認為，這次民進黨大贏，除了黨公職的努力外，整體局勢對民進黨也非常有利，「我們要善加把握，更加團結」，尤其中國霸權崛起，美國戰略改變後，台灣應該思考如何在最短的時間內和美國簽訂FTA，只要台美簽訂FTA，「那跟其他國家應該就沒問題」。

游錫堃樂觀地期待，簽訂台美FTA後，下一步應該要思考如何推動台美建交，台美建交比「正名制憲入聯」更加重要。他說，只要成功，很多事情就能夠解決，希望大家一起努力。