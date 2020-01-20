蘇嘉全將卸任台灣立法院院長　蔡英文新政府人事引關注

隨着台灣2020年度中央政府總預算三讀通過，第9屆立委會期也劃下句點。由於現任立法院院長蘇嘉全不具新一屆立委資格，勢必離開立法院，外界因此多關注其政壇下一步何去何從。 蘇嘉全1月20日（周一）表示，未來不論是哪一個職務，只要他能夠有機會承擔，「都會全力以赴」。

面對媒體詢問為這一屆的立委表現打分數，蘇嘉全說，打分數是社會的事情，但政府允諾人們的改革都已逐步完成。（譚英瑛／多維新聞）

在蔡英文順利連任並且民進黨取得立法院席次多數之後，蘇貞昌內閣與政府內部人事的變動，已成為輿論關注的焦點。針對近日有聲音臆測蘇嘉全將接下總統府秘書長、或民進黨黨職，蘇嘉全回應稱，不論是哪一個職務，只要他有機會承擔，均會全力以赴，但所有人事安排，基本上屬總統權責，而「我自己也有自己的一些想法」。

針對有傳媒報道指蘇嘉全將有望接任由陳菊擔任的總統府秘書長一職，行政院院長蘇貞昌也於1月19日受訪時提到，基於蔡英文的新任期展開，自然會有新的人事布局，不過他無法透露詳情，但「要跟大家報告的是，陳菊秘書長身體很好，謝謝大家」，某種程度回應陳菊因身體因素卸職的傳聞，更讓蘇嘉全未來的動向更加撲朔迷離。

傳媒報道指蘇嘉全將有望接任由陳菊擔任的總統府秘書長一職。（中央社）

至於媒體追問蘇嘉全是否很快又在政壇上看到他，蘇嘉全簡短表示，「隨時在台灣都可以看到我，謝謝！」

蘇嘉全曾任國大代表、立委、屏東縣長、內政部長、農委會主委等職，並曾於2012年與蔡英文搭黨參選總統，其後則於2016年當選立法院院長，成為首位民進黨籍立法院院長，這次他功成身退，未獲立委連任，在民進黨仍全面執政的情況下，其未來政治道路仍令外界有無限想象。