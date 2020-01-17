【罷免韓國瑜】中選會確認首階段達標　2.8萬高雄人連署「罷韓」

台灣大選落幕，選前風頭強勁的國民黨參選人高雄市長韓國瑜以近300萬票落敗。與此同時，韓國瑜正面對「罷韓」風波，有民間團體揚言要罷免作為高雄市長的韓國瑜。 中選會在周五（17日）表示，「罷韓」連署經查對後已達門檻，可進入第二階段的連署。

「Wecare高雄」早前曾發起大規模遊行。（中央社）

中選會發言人陳朝建指，由民間團體「Wecare高雄」發起的第一階段罷免提議，經查對已達門檻，可進行第二階段連署。高雄市選舉委員會於周三（15日）完成提議人名冊查對結果，實際清點結果人數為2.9908萬人，符合規定書件者為2.8560萬人，已達第一階段2.2814萬人的門檻。

「Wecare高雄」於去年12月26日，韓國瑜就職高雄市長滿一周年後，向中選會遞送3萬份提議書，展開第一階段的「罷韓」行動。根據「Wecare高雄」的規劃，預計農曆新年過後，2月8日起即可開始蒐集第二階段所需的30萬份連署。按照相關法規，罷免案第一階段提案門檻數為原選舉區選舉人總數1%。高雄市長去年選舉的總人數約228萬，故需要約2.2萬人以上提案。

至於第二階段罷免連署門檻則為原選舉區選舉人總數10%，提案60天內高雄市必須要有約22萬人以上連署。罷免案成案後，有效同意票多於不同意票，同意票數達25%以上就通過，以高雄的選舉總人數估算，則約需57萬票左右。

「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜高雄市長職務，並於去年12月26日將約3萬份的罷韓提議書送交台灣中選會。（中央社）

另一方面中選會周五今正式公告台灣第15任總統、副總統選舉的當選人為民進黨的蔡英文及賴清德，以及公布各組候選人的選舉補助款金額。民進黨的「蔡賴配」可獲得約2.45億元（新台幣．下同），國民黨的韓國瑜、張善政，則可獲得約1.65億元。但選舉保證金方面，參選人之一親民黨的宋楚瑜及余湘，因得票數不足門檻，故1500萬元的保證金依法將不予發還。

（綜合報道）