【武漢肺炎】台灣叫停武漢旅行團勸阻自由行　華航2月停飛6航班

台灣移民署今天（22日）宣布，即日起暫停核發武漢旅行團的入境許可，並廢除原定月底來台的24團武漢旅行團，合共429人的簽證。陸委員會同日亦稱，近期來自武漢的旅行團及自由行遊客，採取暫緩來台措施，已獲准者亦會勸阻延後來台。 此外，中華航空宣布停飛下月10日至27日台灣至武漢的6班航班，長榮航空亦即日起在大陸、香港、澳門高風險地區航線執勤的空中服務員，工作時要時配戴口罩。

桃園國際機場早前啟動邊境檢疫應變措施，並以電子告示版告知入境旅客。（中央社）

移民署在新聞稿中呼籲，請湖北省居民暫緩申請來台觀光、專業商務交流、健檢醫美、就醫及探親，若已持有該署核發的入出境許可證，也請延後來台。移民署也提醒湖北省居民近期不要利用小三通落地簽至離島地區旅遊，返鄉過節的陸籍學生、已入境的大陸人士，也應做好自主防護準備，共同防堵疫情延燒。

陸委會則提到，考量避免人員移動的疫情擴散傳播風險，對近期武漢旅行團及自由行遊採取暫緩來台措施，湖北省來台的申請案予以加強審核，已核准來台交流者，亦以勸阻方式，建議其延後來台。至於在大陸的台商、台生、台師等人員若續留當地，政府將持續透過海基會協請台商協會表達關懷，並提醒作好防護措施。

另一方面，華航宣布從周三傍晚5時起，集團旗下（包括中華航空、華信航空、台灣虎航）飛航兩岸、香港、澳門航線，以及松山至金門、台中至金門的小三通航班，所有機組人員工作時將全面配戴口罩，機上並備有適量口罩，提供有需要之旅客索取；武漢航班機組人員並將於登機口主動發放口罩予未戴口罩之旅客，以維護旅客及機組人員健康。

華航又表示，因應武漢相關疫情，並考量春節往返兩岸台商需求，目前將取消2月10日至2月27日，桃園往返武漢的6班航班。

華航今日（22日）宣布停飛2月10日至27日台灣至武漢6班航班。（資料圖片）

長榮航空同日發出新聞稿，宣布在大陸、香港及澳門等高風險地區航線工作的空中服務員，執勤時要配戴口罩，並於機上執行收餐時配戴手套，其他航線若空勤組員發現疑似患病不適旅客，則採預防性機制並配戴口罩。長航稱，所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航大陸及港澳地區之航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空中服務員索取。

（綜合報道）