【武漢肺炎】不滿WHO會議排擠台灣　台外交部批大陸政治操作

新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，台灣亦於1月21日出現首宗入境確診病例。對此，大陸外交部22日曾回應，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，並強調台灣參加國際組織活動，必須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。 台外交部發言人歐江安23日再度回應指，大陸政府無權就台灣參與世衛矮化台灣，批評對方未有分享疫情訊息。

台外交部發言人歐江安強調，中國大陸方面無權干預台灣主權，更重炮回擊中國外交部發言人耿爽日前發言。 （洪嘉徽攝）

世界衛生組織（WHO）22日緊急召開會議，與多個會員國專家研究新型冠狀病毒肺炎情況，惟台灣未獲邀請。美國媒體《華爾街日報》在1月21日的報道中，引述台灣官員說法，指出此事凸顯北京意圖將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

針對耿爽發言，台外交部發言人歐江安罕見重炮反駁，指大陸不但排擠台灣參加WHO召開的肺炎會議，還說「中國中央政府已經很關心台灣同胞」，在這種時候還在吃台灣豆腐、宣揚「一中原則」。

歐江安續稱，大陸外交部在武漢肺炎疫情急遽升高且持續向外擴散之際，不但未與台灣據實分享疫情情資，竟以「中央政府」自居，進行政治操作，企圖混淆國際視聽、貶損台灣主權及地位， 台灣外交部對大陸類此惡劣行徑深表遺憾，並予以譴責，也籲請世衛秉持醫衛專業考慮，以全人類福祉為依歸，屏除政治偏見，邀請台灣參與其體系防疫相關會議、機制與活動。

歐江安呼籲，國際社會切勿忘記17年前沙士（SARS）爆發時，就是因為台灣未獲納入全球疫情通報系統，無法及時取得最新疫情訊息以及世衛的協助，導致台灣數十名病患無辜喪生的悲劇，希望大陸能記取SARS帶來的慘痛教訓，善盡國際責任，讓武漢肺炎疫情訊息公開透明，以利國際社會共同合作採取最有效的防疫作為，在最短的時間內有效控制並撲滅疫情。

歐江安最後重申，大陸政府無權就台灣參與WHO之事提出任何矮化台灣地位的安排，只有台灣的民選政府能代表台灣2,300萬人民，以及守護台灣人民的健康人權。