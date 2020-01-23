【武漢肺炎】台灣即日起拒武漢市民入境　陸港澳旅客須填健康聲明

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴大，十多個省市，包括香港及澳門都陸續發現有確診病例。 一海之隔的台灣日前亦有一名女台商返台後確診患病，為防範疫情，台灣的中央流行疫情指揮中心在周四（23日）傍晚宣布，防疫等級提升至二級開設。 衛福部部長陳時中表示，即日起大陸、香港及澳門來台的旅客都要要填寫「健康聲明書」，武漢市民則不准登機、拒絕入境。

陳時中指，提升防疫等級主因是為因應武漢「封城」及疫情擴散，因外在環境壓力愈來愈大，民眾可能會引起恐慌，因此加強防疫措施。陳時中表示，即日起從大陸、香港及澳門來台的旅客，即使沒有症狀亦需要填寫「健康聲明書」，說明14天內有否到過武漢，也要留下未來追蹤訪視的資料。若在健康聲明書中填寫不實，或隱匿病情，將會被處以1萬元（新台幣．下同）至15萬元罰鍰。

台灣即日起拒絕居住地是在武漢的旅客登機、入境。（中央社）

若旅客若有去過武漢但沒有症狀者，當局會透過鄰里健康關懷，每天打電話問詢或親自訪視，監視期為14天；有症狀者則會根據檢疫情況，執行自主健康管理、醫師診斷判別、隔離檢疫等措施。陳時中又稱，即日起往前推算14天內從武漢返台者，當局會提供健康關懷，但如果居住地是在武漢的旅客，將不准登機、拒絕入境。

中央流行疫情指揮中心亦有台灣的疫情情況，周三（22日）新增通報45宗疑似病例，截至目前共通報65宗病例，其中一人確診，10人獲排除，並有54人隔離檢驗。至於確診病例案目前持續在醫院負壓隔離病房治療中，46名密切接觸者除有一人輕微咳嗽，其餘皆無異常，亦無發燒。

（綜合報道）