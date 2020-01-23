【武漢肺炎】武漢女靠吃退燒藥入境法國　微信炫耀　中國使館話…

【武漢封城、武漢肺炎疫情擴散】中國武漢肺炎爆發引起全球關注，武漢當局亦已實行「封城」措施。不過近日有武漢女子在微信，聲稱成功靠吃藥突破法國檢測入境法國，更形容是「勝利」，引起批評。對此中國駐法國大使館有嚴正回應。

事緣近日武漢肺炎擴散，但一名堅持到法國旅行的武漢女子，雖然臨行前有低燒及咳嗽，符合今次新型冠狀病毒肺炎症狀，但她卻利用藥物降低體溫，最終成功入境法國。

她更在微信朋友圈炫耀自己「戰績」，瞬間引起網民聲討，批評「這些人腦子裏在想什麼？」、「自己作死也就算了！不要禍害別人好不好」，亦有網民感嘆「這就是為什麼老外看不起有些中國人」，強調她不代表全中國人。

更多網民留言可看以下圖片：（點小圖放大看）

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對此，中國駐法國大使館回應指高度重視事件，並聯繫到當事人，要求對方盡快撥打法國緊急救護電話，通知有關急救部門前往處置。

不過暫未知該武漢女子後來有否按中國駐法國大使館指示，撥打法國緊急救護電話。

知多些：分清肺炎症狀、邊款口罩好用？

一圖教你分辨肺炎、流感、感冒

其實肺炎、流感、RSV（呼吸融合細胞病毒）感染與感冒，都會出現發燒、咳嗽、鼻水及鼻塞症狀，香港中文大學醫院就製作了圖表教市民分辨4種疾病。

大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？

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不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！

消委會認證3款最強口罩 平靚正推介

肺炎主要透過患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在人與人之間傳播，要預防肺炎傳就要揀選合適口罩，但市面上口罩林林總總，事竟哪款好用呢？

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佩戴口罩6大注意點

選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了：

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