【武漢肺炎】武漢女靠吃退燒藥入境法國　微信炫耀　中國使館話…

【武漢封城、武漢肺炎疫情擴散】中國武漢肺炎爆發引起全球關注，武漢當局亦已實行「封城」措施。不過近日有武漢女子在微信，聲稱成功靠吃藥突破法國檢測入境法國，更形容是「勝利」，引起批評。對此中國駐法國大使館有嚴正回應。
事緣近日武漢肺炎擴散，但一名堅持到法國旅行的武漢女子，雖然臨行前有低燒及咳嗽，符合今次新型冠狀病毒肺炎症狀，但她卻利用藥物降低體溫，最終成功入境法國。
她更在微信朋友圈炫耀自己「戰績」，瞬間引起網民聲討，批評「這些人腦子裏在想什麼？」、「自己作死也就算了！不要禍害別人好不好」，亦有網民感嘆「這就是為什麼老外看不起有些中國人」，強調她不代表全中國人。
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對此，中國駐法國大使館回應指高度重視事件，並聯繫到當事人，要求對方盡快撥打法國緊急救護電話，通知有關急救部門前往處置。
不過暫未知該武漢女子後來有否按中國駐法國大使館指示，撥打法國緊急救護電話。
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大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？
不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！
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