【武漢肺炎】台灣新增兩宗確診病例　湖北全省將拒入境旅行團速離

新型冠狀病毒肺炎肆虐，台灣中央流行疫情指揮中心周五（24日）傍晚宣布，台灣新兩宗確診病例，皆為境外移入，分別為50多歲大陸籍女性及50多歲男性台商。 台灣目前共有3宗確診病例。

衛福部部長陳時中表示，兩名患者都是在周二（21日）入境，女陸客周四（23日）因發燒就醫，男台商則是在周日（20日）已有感冒症狀，隨後亦於周四就醫。由於兩人皆有武漢旅遊或居住史，經醫院隔離採檢後，確認患上新型冠狀病毒肺炎，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中。陳時中指，兩人原本就身體不適，但有自行服藥，故能通過登機檢疫。

台灣當局擴大防疫措施，湖北全省居民都會被拒絕入境。（中央社）

陳時中提到，就疫情調查顯示，女陸客的密切接觸者共有19人，男台商則為11人，全部人目前健康狀況良好，其餘相關接觸者則仍在調查中，衛生單位將持續進行主動健康監測。

另一方面，台灣政府決定再採取三項措施對抗疫情，一是停止所有前往大陸旅遊的旅行團，二是將旅遊警示升級，不止武漢市，整個湖北省居民都會被拒絕入境，同時要求仍在台灣的來自湖北省旅行團盡快離境。至於第三項措施就是其他大陸旅行團亦會建議健康監測，並會呼籲盡快離境。據悉，台灣現時共有10個來自湖北省的旅行團共158人，已全部暫停行程並在酒店隔離。

（綜合報道）