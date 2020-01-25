【武漢肺炎】禁止口罩出口遭批泯滅人性　蘇貞昌：先自救才能救人

雖然台灣正逢農曆春節假期，但由於近日新型冠狀病毒「武漢肺炎」叩關，也使得台灣政治人物與民間無法懈怠。台行政院院長蘇貞昌今天（25日）參拜受訪時重申，政府持續嚴密掌控武漢肺炎疫情情勢，並強調台灣當前的口罩及醫院相關隔離病床都非常足夠，請全民放心。

農曆春節大年初一，蘇貞昌也展開了走春行程。（台灣行政院提供）

1月24日晚間，台灣中央流行疫情指揮中心臨時加開記者會，由指揮官、台衛生福利部部長陳時中宣布台灣再增2例「境外移入」的武漢肺炎病例，加上此前已確診的1例，台灣累計共3例確診個案。為此，蘇貞昌在25日於Facebook發文指出，政府已推出「防疫三措施」，一是禁止台灣旅遊團赴大陸出遊，再者則是呼籲大陸在台旅遊團儘速離台，並進行健康檢測，第三則是拒絕湖北陸客團入境台灣，在台湖北團將盡快離境。

為安定民心，蘇貞昌在受訪時表示，目前台灣發現的確定病例均有「武漢旅遊史」，並非在台灣社區染病；蘇貞昌更提醒台人，若出現相關症狀，一定要立刻就醫，同時戴上口罩，而目前他也已下令台製口罩暫停出口，因此請「大家放心，口罩都足夠」。

而針對泛藍媒體人質疑政府禁止口罩出口是「泯滅人性」，蘇貞昌則回應，他覺得台灣要先能夠自救才能救人，之所以停止口罩出口一個月，是為了要讓台灣在大陸疫情升温的情況下準備充足，而大陸過往是一方面隱匿病情，控制不佳，才使疫情變得這麼嚴重，另一方面又排擠台灣參與世界衛生組織（WHO），強調要先承認「一個中國」才能參加，讓台灣的防疫知識、經驗不能在世衛組織上分享，與各國一同防疫，「實在很遺憾，也很不對」。蘇貞昌表示，「防疫沒國界」，不過台灣看到的，反而是大陸的不理性與蠻橫。