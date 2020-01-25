【武漢肺炎】台灣已確診3例　柯文哲呼籲民眾戴口罩勤洗手

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散，目前在台灣已經有3名確診病例，台北市長柯文哲今天（25日）受訪時表示，疫情人數應該還會再增加，過去SARS是到發燒後才開始有傳染力，但若武漢肺炎還沒發燒就有傳染力，那可能需要想出一個更適當的篩檢辦法，畢竟有新的疾病就要有新的應對方式，對付疾病也要創新。

大年初一，柯文哲除了參拜台北各宮廟之外，更出席出席無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動。（台北市政府提供）

面對媒體詢問台北市政府要如何呼籲民眾防治武漢肺炎，柯文哲則說，還是以戴口罩、勤洗手兩個方式為主。

雖然近日台灣輿論多關切蔓延世界各地的武漢肺炎，但由於前台北市勞動局局長、台灣民眾黨準立委賴香伶將於1月31日請辭，其遺缺預計將由民進黨籍前高雄市議員陳信瑜接任，不過由於陳信瑜具反同背景，這份人事命令已在政壇上掀波，婦女新知基金會、婚姻平權大平台、性別平等教育大平台等推動婚姻平權的團體也於24日對陳是否能延續賴香伶性別平權政策路線提出嚴正質疑。

針對台北市政府新任勞動局局長的任命，性平倡議團體提出強烈質疑。（婦女新知基金會＠Facebook）

對此，柯文哲於1月25日受訪時表示，他秉持着「共融社會、國家治理」的執政理念，猶如台北市政府的局處首長的政治光譜，從新黨到民進黨都有，市政府團隊也有挺同者跟反同者，先前北市政府民政局提出同志友善政策，後來這項政策經過釋憲，成為同志相關權益保障的法律。柯文哲又說，若問他對於這人事案的看法，覺得還是要慢慢地以共融社會的概念來處理我們台灣面對的問題，「不然每天吵架，都不要做事了」。

至於媒體詢問陳信瑜的人事案是否象徵「白綠」再合作，柯文哲則反問，那他先前找親民黨籍的黃珊珊擔任副市長算是與哪方合作？因此他覺得台灣政治很麻煩，眼中只有顏色與藍綠。