【武漢肺炎】確診台商隱瞞曾上舞廳　陪酒小姐不適就醫才被揭發

台灣中央流行疫情指揮中心防堵武漢肺炎進入台灣，昨天公布新增2例確診個案。高雄市衛生局表示，其中男性台商發病後，疫調時隱匿自身22日下午4點到6點，曾去高雄金芭黎舞廳，直到當時一名曾陪他坐枱的女子，事後也有呼吸不順狀況，詢問台商後得知對方從中國大陸武漢回台，馬上就醫，衛生局人員才追出台商隱匿上舞廳的經過。

高雄市衛生局了解，這名個案20日在大陸武漢就出現發燒等症狀，到當地診所拿藥後，21日搭機回台，入境時服藥退燒，沒被機場發燒篩檢站攔檢，也未主動向檢疫人員告知有症狀及武漢活動史，之後他自己搭捷運，再由他妻子開車載他回家，直到23日他發病後，24日經診斷出患武漢肺炎。

衛生局防疫人員察問台商回台去處，但他沒提去過舞廳，直到後來發病後，經衛生局安排隔離就醫，仍未如實配合疫調，也未詳實告知防疫人員活動史、密切接觸者及同住接觸者人數。

直到今天凌晨，一名曾陪台商坐枱的女子也有呼吸不順症狀，女子詢問台商後，才知對方是從武漢返台，嚇得立刻就醫，目前已隔離觀察，等待採檢結果。衛生局人員對女子疫調時，才追出女子曾與確診的台商陪酒，回頭再追問台商，台商才吐露22日下午4點到6點，曾去過高雄苓雅區中山路金芭黎舞廳，而且在舞廳的2小時當中，並沒戴口罩。

高雄市衛生局因個案行為恐造成防疫漏洞，致使病毒入侵社區危害市民生命健康，將依違反傳染病防治法第43條，重罰個案新台幣30萬元罰鍰。

【相關文章（按圖預覽）：洗手用熱水助殺菌？ 消毒防菌正確洗手4大要訣】

+ 7 + 6 + 5

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：

+ 25 + 24 + 23

延伸閱讀：

防疫無假期 政院召集會議緊盯武漢肺炎疫情

網傳武漢醫院走廊白布蓋屍 共青團：片段經配音後製

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】