【武漢肺炎】怪錯蝙蝠？內地學者最新研究：冠狀病毒來源可能是牠

據《澎湃新聞》，已有的流行病學證據和生物信息學分析顯示，造成2003年SARS（沙士）疫情的直接來源是野生動物市場上的果子狸。中華菊頭蝠則是SARS病毒的源頭。22日，內地學者最新在線發表的一篇研究論文將導致17人死亡、500多人確診感染的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情的可疑對象鎖定到蛇。

該論文的標題是：《新型冠狀病毒纖突蛋白的同源重組可能促進了從蛇到人的跨物種傳播》，由北京大學、廣西中醫藥大學、寧波大學、武漢生物工程學院的研究人員聯合完成，22日在線發表在英文學術期刊《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）。這也是發現新型冠狀病毒並測序後第15天，中國學者發表的第二篇關於該病毒的研究論文。

該論文稱，研究人員對前述冠狀病毒的基因序列進行了分析，評估這些序列中的RSCU。然後將前述冠狀病毒的RSCU與不同物種動物基因序列的RSCU進行比較。前述論文稱，研究結果顯示，與其他動物相比，蛇最有可能是攜帶前述新型冠狀病毒的動物。

內地學者最新在線發表的一篇研究論文將武漢肺炎疫情的可疑對象鎖定到蛇。（Vivek Doshi／Unsplash）

RSCU的全稱是「同義密碼子相對使用度」（或使用頻率、使用偏倚，relative synonymous codon usage）。它是指同一基因序列在編碼某一個氨基酸時，對同義密碼子使用的偏好（偏倚）程度。兩種或三種不同排列的基因序列可能對應著同一氨基酸，這些不同的基因序列被稱為同義密碼子。

不同物種對前述基因排列的偏好程度有差異。也就是說，這些基因排列在不同物種中出現的頻率有差異，因此體現了物種差異。這種對比分析方法被用於分析病毒的進化、重組，即RSCU方法。

此外，前述論文稱，新型冠狀病毒是一種重組病毒，病毒的重組區域位於病毒的纖突蛋白。該蛋白如同一把工具，用於識別宿主細胞的表面受體，撬開細胞的防護之門。新型冠狀病毒的部分基因序列來自蝙蝠冠狀病毒。

【相關圖輯】一分鐘看懂武漢肺炎與沙士比較 究竟有幾相似？（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

去年12月30日，湖北省武漢市聚集性不明原因病毒性肺炎的消息傳出。疫情最早發生地為武漢華南海鮮城，海鮮城內實際存在大量野味交易。

今年1月7日，病原體初步判定為新型冠狀病毒，經測序，獲得其全基因組序列。隨後，在網上公佈。這是一種RNA單鏈病毒。

1月20日晚間，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山在接受採訪時表示，根據流行病學分析，此次新型冠狀病毒來源很大可能是野生動物，比如竹鼠、獾等。

22日上午，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福在國務院新聞辦記者會上表示，前述新型冠狀病毒的來源是武漢當地一家海鮮市場非法銷售的野生動物。北京大學保護生物學教授、自然保護與社會發展研究中心執行主任呂植公開發佈建議稱，呼籲國家林草局和各地野生動物主管部門及執法部門負起責任，主動作為，及時行動。她表示，吃野味是陋習，事關公共安全。

21日，中國科學院和國家自然科學基金委員會共同主辦的英文學術期刊《中國科學》的微信公眾號發布消息稱，中國學者發表最新研究論文，通過模擬計算病毒s蛋白的結構，分析了武漢新型冠狀病毒的進化來源。

該論文稱，如同導致2002年非典的SARS冠狀病毒一樣，武漢新型冠狀病毒的自然宿主也可能是蝙蝠，而且，從蝙蝠到人的傳染過程中，很可能存在未知的中間宿主媒介。這一研究成果預測了武漢冠狀病毒有很強的對人感染能力。據悉，這是第一篇關於新型冠狀病毒的研究論文。

【相關圖輯】冠狀病毒及武漢肺炎的病徵（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

弓3飛彈車燒毀？ 換裝預算遭立法院凍結

防範武漢肺炎 勞工請假規定看這裡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】