【武漢肺炎】減低傳染風險　華航旗下陸港澳航線停供熱食毛毯枕頭

因應新型冠狀病毒疫情，台灣華航集團（旗下包括中華航空、華信航空、台灣虎航）今天（27日）宣布將提高防疫措施，明天開始調整兩岸及港澳航線機上餐飲及用品服務內容；全艙等均採「無熱餐」服務，不提供毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌等。 華航集團表示，主要考量減少人員接觸、減少非必要重複用品使用並調整為一次性用品，同時亦鼓勵自備環保杯等自用品，以降低傳染風險。

因應武漢肺炎疫情擴散，台灣航空業加強防疫措施。圖為台灣桃園機場。（資料圖片）

華航集團表示，華航與華信航空飛兩岸及香港航班，全艙等均採「無熱餐」服務，提供一次性餐盒或紙袋餐點，特別餐僅提供素食餐；枱布、餐巾改由紙巾代替；飲料服務及拋棄式耳機視旅客需要提供；機上備品如毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌將取消提供，座椅頭部墊紙採一次性拋棄式使用；機上免稅品銷售及送貨到府均採網絡訂購。

另外，華航集團所有過境兩岸及港澳抵台航班除正常消毒程序外，均額外再執行客艙餐枱、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。

台灣虎航澳門航班部份，則比照集團因應防疫工作相關實施，機上亦不提供免稅品銷售服務及機內刊物，座椅袋內僅保留安全說明卡及清潔袋。

華航集團表示，本次機上調整服務內容停止時間將另行通知，其他航線將視事態發展應變公告。

（聯合報）