【武漢肺炎】台灣「限罩令」：自帶口罩出境以每人不超5盒為準

武漢肺炎疫情持續升溫，日本、台灣、新加坡等地均出現口罩「限購潮」。因應相關情況，台灣推出「限罩令」，從1月24日至2月23日，管制兩類型口罩出口1個月。 自帶口罩出境方面，台灣財政部關務署今日表示，旅客隨身攜帶數量合理的自用口罩出境沒問題；至於「合理自用數量」，台灣海關則以每人勿攜帶超過5盒、共250個口罩為參考標準。

武漢肺炎疫情持續升溫，日本、台灣等地均出現口罩「限購潮」。（中央社）

台灣經濟部於23日公告，為確保口罩供應內部需求，自1月24日起至2月23日止，為期1個月期間，「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及「其他紡織材料製口罩」管制出口。

針對自帶口罩出境，台灣財政部關務署今日（27日）表示，依貨品輸出管理辦法第9條及出口貨物報關驗放辦法第16條規定，出境旅客攜帶自用行李物品出口，尚無須向海關填送出口報單，不受貨品輸出管理辦法第5條應簽證的限制。所以旅客攜帶口罩出境，於「合理自用範圍」內，無須辦理出口報關。

「合理自用範圍」內無須辦理出口報關

至於何謂「合理自用範圍」內的口罩數量，關務署官員表示，海關會按隨行成員人數、旅遊天數及旅遊地區等個案情節判斷合理自用數量，主要是不希望有人藉機從事海外口罩代購代銷的行為。

目前台灣海關已有共識，在春節期間，會以每人不得攜帶超過5盒口罩（一盒為50個，共250個）為參考標準；春節過後，關務署將針對合理數量再向主管機關與食藥署研議。

對於台灣限制口罩出口，台行政院院長蘇貞昌早前曾指，台灣要先能夠自救才能救人，之所以停止口罩出口一個月，是為了要讓台灣在大陸疫情升温的情況下準備充足。

（中央社）