【武漢肺炎】台稱多管道協調撤回滯武漢台人　國台辦：與實情不符

武漢肺炎疫情持續延燒，但對於如何協助滯留武漢的台灣民眾，兩岸官方口水戰不斷。 台灣陸委會與海基會日前表示，已就各種管道與對岸協調，包括與大陸海協會溝通協商，盼以包機形式將滯留武漢的民眾接回台灣。不過，國台辦就表示，台灣方面所稱與事實不符。

馬曉光於北京時間1月28日表示，海協會27日才收到海基會來函，所謂台方已用各種管道與大陸協調，包括與海協會溝通協商，與事實情況不符。（新華社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，目前約有300名台灣人仍然滯留武漢。陸委會與海基會日前均表示，已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商，盼以包機形式將滯留武漢的民眾接回台灣。

對此，馬曉光於1月28日回應稱，近日台灣媒體有關報道及台灣有人員聲稱「已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商」與事實情況不符。

馬曉光並表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台胞得到妥善照顧。據湖北台辦了解，截至1月27日下午，沒有發現台胞染病情況。湖北省台辦、武漢市台辦將繼續根據疫情防疫工作需要，對在湖北特別是武漢的台胞予以關心和照顧，及時解決他們遇到的困難和問題。

馬曉光還說，在這次疫情防控工作中，大陸方面從一開始就本着高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢考察，並且一直及時通報訊息、提供數據，接下來會繼續保持這樣的溝通協調。

陸委會隨即於1月28日晚間回應稱，春節這段期間，海基會緊急服務專線與陸委會的值班電話，陸續累計接到150多通電話，反映本人或家人親友滯留湖北無法返回。這些滯留當地的台灣民眾，很多系因短期出差、個人旅遊或探親等各種原因到當地，並非在那裏長期經商，而且沒有固定住所，人生地不熟，現在滯留無法返回，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等問題。

陸委會認為，從這些反映電話來看，陸方所謂在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，顯然與實際情況並未相符，因此呼籲陸方真切關心這些民眾的健康權益。

陸委會強調，台方確實在早先已透過兩岸既有管道，向陸方表達應妥善照顧我方人員，也透過多種管道向陸方探詢可能的處理方式。如果陸方真心重視關懷台方滯留人員的健康權益，應該儘速響應民眾實際需求，過多的口水都無幫助。

武漢肺炎疫情延燒，讓滯留武漢的台灣民眾心慌慌，海基會表示已接到150多通求助電話。圖為武漢當地時間1月26日，身穿防護服的醫務人員幫助一名病人。（AP）

此外，陸委會28日也表示，依照台灣中央流行疫情指揮中心將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國大陸(不含港澳)的決定，即日起調升中國大陸湖北省的旅遊警示燈號為「紅色」，建議民眾不宜前往；中國大陸其他省市區（不含港澳）旅遊警示燈號為「橙色」，建議民眾應避免非必要旅行。