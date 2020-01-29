【武漢肺炎】台官方要求赴台陸生「集體管理」　遭批歧視

武漢肺炎疫情蔓延，台灣政府如臨大敵。針對台灣教育部日前出台《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計劃工作指引》，要求針對台灣中央流行疫情指揮中心公告重新開放入境後之陸生，學校須採14天「集中監測管理」。

此舉引起陸生反彈，有陸生認為，不管陸生有無武漢旅遊史全部「關起來再說」的作法非常不人道；還有陸生在臉書Facebook公開發文對台灣相關機關表達抗議，稱此舉存在對陸生的歧視性差異對待，將嚴重影響陸生合法權益。

台灣教育部日前出台《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計劃工作指引》，要求對赴台陸生採14天集中監測管理，引起陸生抗議。圖為1月27日台灣中央流行疫情指揮中心舉行說明會。（翻攝自台灣衛生福利部Youtube視頻）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，台教育部於當地時間1月26日公布《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計劃工作指引》，其中提到「自中國大陸入境之學生，採集中監測管理。(係指中央流行疫情指揮中心公告重新開放入境後之陸生)」，監測時間為14天，若無足夠單人房，同房床距至少1公尺或設置屏風。

對此，有陸生不滿稱，從大陸甚至從武漢返台的台灣人，未發燒者也是在家隔離，在外租房的陸生為何不能在租屋處隔離。一名廣東省陸生表示，她在外租屋卻不能住，租金1萬8000元新台幣，台政府會補貼嗎？

報道稱，一位遼寧籍陸生說，了解台灣政府這樣做無可厚非，但港澳的疫情也很嚴重，沒有限制港澳學生和返台的商人可能會有漏網之魚，也會容易讓人猜測，當局真正目的究竟是「真正的隔離」，還是「歧視」。

另一名廣東籍陸生說，各校在不能提供單人房的情況下，屏風隔離如何保證有效防護，如果一人帶病、其他人沒帶，是置健康陸生於風險。

防範武漢肺炎，彰化縣政府28日宣布，民眾即日起進入縣內醫院須強制戴一般外科口罩，未戴口罩禁止入院看診及探病，經規勸不配合者依傳染病防治法罰錢。（中央社）

同時，就讀中山大學哲學所碩士班的陸生孫宇凡公開在Facebook發出對台灣中央流行疫情指揮中心、衛生福利部和教育部的抗議信，內文強調《工作指引》存在對陸生的歧視性差異對待，預期會嚴重影響陸生在台灣就學的合法合理權益。

他認為，《工作指引》如執行，將對陸生造成延誤入學、影響精神健康、違反基本人權等損失，要求相關單位公開向陸生道歉。且若《工作指引》真的實行，台政府應該給予陸生學費等比例免除、嚴格按單人隔離、賠償未確診陸生精神損失，以及確診陸生應得到同等台灣健保標準醫治。

內地確診病例不斷上升。（AP）

報道稱，對於自行在外租屋的陸生，是否一律要集中監測管理，台教育部表示，要待學校納入管理計劃經審核才能確認。

此外，教育部將函請學校針對開放入境後的陸生，一併說明相關支持性措施的規畫，包括心理輔導、社群支持、生活協助等。

教育部表示，將請各大專校院視後續疫情發展考慮個案特殊性，妥適安排學生的開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，提供彈性修業機制，經項目籤奉校長核准後辦理，以實時因應提供協助。