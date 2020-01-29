【武漢肺炎】「口罩荒」下台灣人直接工廠外排隊　兩小時搶購一空

台灣至今累計有8宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中發生在彰化縣的更是本土病例，50多歲男患者是早前已確診的第5宗境外移入個案的同住家人。縣衛生局長葉彥伯直言，上述病例就是人傳人，是台灣首宗家庭群聚病例。 疫情陰霾之下，當地傳媒走訪位於彰化及台南的兩間口罩工廠，周三（29日）同樣大排長龍，後者更開門營業僅兩小時就被搶購一空。

彰化一間口罩工廠有不少人抵受當地低溫天氣徹夜排隊買口罩，人龍長達六七百米。（影片截圖）

據台媒報道，位於彰化的口罩工廠是台灣其中一間大廠，過年期間仍有販售，並配合政府政策實施限購，周三當天限制每人只能購買一盒。雖有「限罩令」，但到工廠排隊的人龍有增無減，一度長達六七百米，籌號達1000號，不少人更是抵受當地低溫天氣，徹夜排隊超過12小時才買到。報道又提到，該工廠目前共有4條生產線，大約可生產10萬塊口罩，至周四（29日）全面正常上班後，11條生產線就會全開，加上運輸恢復，供貨就會正常。

台南一間口罩工廠開門兩小時內就被搶購一空。（影片截圖）

至於在台南的口罩工廠，雖然已提早在周一（27日）復工，每天平均生產20萬塊醫療口罩，並且每人限購兩盒，但亦在開門營業兩小時內就被搶購一空。

（綜合報道）