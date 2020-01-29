【武漢肺炎】各地搶口罩：韓網店銷量急增數十倍　新加坡大排長龍

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，香港全城瘋搶口罩自保。在全球多個地方同樣出現「一罩難求」的情況。韓國網購口罩銷量急增43.8倍，有便利店的口罩銷量也上升逾10倍；至於在新加坡，不少商店有民眾每日大排長龍買口罩。

韓國：網購口罩銷量急增

韓國網購平台G-Market數據顯示，1月21日至27日的口罩銷售額，較上一周增加4380%，較去年同期亦增加2044%。洗手液的銷量亦較前一周增加7004%，幾乎出現斷貨。

網購網站Wemakeprice亦出現同樣情況，隨着第二宗確診患者出現，相關產品需求出現爆炸性增長，1月24日至27日的口罩銷量較前幾天增加3213%。CU便利店的口罩銷量亦較對上一個月增加11.2倍。

武漢肺炎：全球各地亦出現「一罩難求」的情況，韓國網購口罩銷量急增43.8倍。（AFP）

新加坡：政府承諾管制價格

在新加坡，Google上口罩的搜索量急增五倍。網購網站Shopee指出，口罩的銷售額長近15倍。民眾亦四出在醫療保健及個人護理店購買口罩，不少商店每日大排長龍。

大型連鎖店限制每名客人購買口罩的數量，但無論是網店還是實體店都一罩難求，失望的網民紛紛在網上留言投訴，又斥政府無分配資源確保有足夠口罩。

衞生部高級政務部長藍彬明28日在Facebook表示，政府會與零售商合作管制口罩價格，以防止囤貨，又強調新加坡會有足夠口罩供應。

武漢肺炎：新加坡民眾四出購買口罩，不少商店每日大排長龍。（AFP）

↓↓↓ 想看更多全球各地搶口罩情況，請點擊以下圖輯：

+ 3 + 2

加拿大：有城市的口罩搶購一空

加拿大亦出現在部分城市買不到口罩的情況，《全球新聞》（Global News）報道，在馬尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）的大部分商店，口罩都被搶購一空。有醫療保健商店職員形容，貨品一上架就幾乎馬上「消失」。連日來接到的電話中，十個有九個都是查詢口罩的資訊。