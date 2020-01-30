【武漢肺炎】WHO緊急會議排除台灣　台外交部：政治凌駕台人健康

世界衛生組織（WHO）將在1月31日再度召開緊急委員會會議，決定新型冠狀病毒是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），但台灣仍然被排除在外。 對此，台灣外交部在1月30日表達高度不滿與遺憾，再一次強調國際防疫合作不應該獨漏台灣，呼籲世界衛生組織邀請台灣專家出席所有會議，同時也應邀請台灣以觀察員身分出席5月召開的世界衛生大會（WHA），以及所有防疫相關會議活動與機制。

台灣外交部向WHO呼籲讓台灣參與專家會議，強調「政治不能凌駕台灣2,300萬人民的健康人權」。（中央社）

WHO在1月23日曾針對是否將武漢新型冠狀病毒列入「國際關注公共衛生緊急事件」召開緊急會議，1月31日將二度召開專家會議討論。台灣外交部發言人歐江安表示，台灣方面很遺憾WHO兩次的專家會議都沒有邀請台灣專家參與。台灣外交部認為，截至當地時間1月30日，台灣已有8名確診病例，其中不只有台灣人，還有中國大陸游客赴台後發病、接受治療，顯見「疾病是沒有國界」，強調「政治不能凌駕在人類的健康跟安全之上」，WHO不邀請台灣的專家，「等同將政治考量凌駕台灣2,300萬人民的健康人權。」

歐江安表示，台灣是站在對抗新型冠狀病毒的最前線，有需要在第一時間獲得新型冠狀病毒的全面資訊，協助台灣做好防疫工作，而且台灣有完善的醫療體系能向國際分享防疫經驗，因此台灣外交部呼籲WHO要秉持專業考量，邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）以及所有防疫相關會議活動與機制。

此外，有關台灣政府在1月14日規劃捐贈口罩協助澳洲處理野火事件的後續，歐江安表示，基於台灣與澳洲是理念相近的友好關係，雙方的經貿、教育、科技等領域合作密切，加上人道關懷精神，所以日前台灣方面才會規劃捐贈10萬個口罩予澳方，目前台灣已於1月22日先捐贈6,000枚N95口罩，但現階段考量台灣防疫的需要，"自助才能助人」，所以未來會進一步與澳方討論，確定對方需要後再進行後續的口罩捐贈事宜。