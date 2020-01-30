【國民黨主席之爭】青壯派代表江啟臣率先領表參選

國民黨籍台灣立法委員江啟臣在1月30日，台灣農曆春節後開工的第一天，就前往國民黨中央黨部領表參加國民黨主席補選，而江啟臣也是本次黨主席補選首位領表的參選人。在國民黨的改革議題方面，江啟臣也向媒體表示，國民黨若要重返執政，就必須重新檢討，更快速的回應民意、反映民意，並做出貼近民意的政策。

江啟臣在國民黨籍新科立委洪孟楷陪同下，赴國民黨中央黨部領表參加黨主席補選。（洪嘉徽／多維新聞）

此次表態參加國民黨主席補選的人士中，較被看好的對象包括現年67歲的前台北市長郝龍斌，以及年僅47歲的江啟臣，郝江對決也被外界形容是「世代之爭」。對此，江啟臣認為，不論外界怎麼樣形容，國民黨就是要改革、改變，2020年台灣總統大選的選舉結果確實不理想，但仍有不少民眾選擇支持國民黨，把票投給國民黨以及國民黨籍的候選人。但是，選後國民黨仍必須面對大環境的改變，並且承認2016年、2020年兩次選舉，國民黨都無法執政的事實。

江啟臣認為，國民黨若要重返執政，就必須重新檢討，更快速的回應民意、反映民意，並做出貼近民意的政策。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣指出，國民黨若要重返執政，就必須重新檢討，包括更快速的回應民意、反映民意，並做出貼近民意的政策，然而必須貼近民意的，也包括黨的路線。江啟臣認為，國民黨的問題不只是世代交替而已，而是當面對世代，或是新的環境，以及民意的改變，心態上都必須轉換，並讓更多年輕人得到參與的空間。

另一方面，郝龍斌1月30日出席國民黨新春團拜時，也接受媒體訪問談及參選黨主席的議題。對於未在開工首日就領表，郝龍斌表示，自己還有一些準備工作要做，有黨內同志願意抱持著理念為黨付出承擔，這都是好事。郝龍斌也強調，其實自己受到黨內很多青壯派的支持。

郝龍斌1月30日出席國民黨新春團拜並受訪。（楊騰凱／多維新聞）

郝龍斌認為，對下任國民黨主席最重要的關鍵應該是“無私”，尤其這次2020年台灣總統大選過程中，很多人就是因為國民黨主席的定位問題，引發不團結與互相猜忌。郝龍斌也承諾，自己將來當主席，會以無私的心，成就黨內人才，並找出接班的梯隊，絕對不以主席之職作為下個位置的跳板。至於外界將本次國民黨主席補選視為「世代之爭」，郝龍斌則說，黨的改革需要各年齡層的參與，世代之間必須合作整合。