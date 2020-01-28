朱立倫表態不參與國民黨主席補選：改造一定有我，改選不必在我

國民黨主席吳敦義因2020年台灣總統大選敗選辭職，國民黨將於3月7日辦理黨主席補選，任期至2021年5月20日為止。 目前表態參選的人士包括前國民黨副主席郝龍斌、國民黨籍立法委員江啟臣、孫文學校總校長張亞中等。 然而頗受外界看好可接掌黨主席大任的前新北市長朱立倫，卻在1月28日透過Facebook拋出震撼彈，表態不參與主席補選。 朱立倫指出，他會持續秉持共同承擔的心念，以分進合擊的方式，從外部全力協助國民黨改革，「改造一定有我，改選不必在我」。

朱立倫在大選期間致力輔選國民黨立委，備受看好可接下國民黨主席之任，如今卻宣布不參與黨主席補選。（中央社）

朱立倫指出，1月11日台灣總統大選選舉結束當晚，自己就提出「改造比改選重要」的主張，國民黨必須大破大立，才能浴火重生。這半個月來，他與許多關心國民黨未來的朋友，包括縣市長、民代、學者專家們交換意見，大家均認為，國民黨的改造千頭萬緒，必須要共同承擔分進合擊。

朱立倫認為，國民黨的改造至少包括五大領域，分別是「黨務重整，組織再造」、「世代傳承，人才培育」、「台灣定位，兩岸論述」、「民生政策，影子內閣」、「對美關係，國際連結」。朱立倫說，未來國民黨主席將耗費極大的心力於黨務的改造和內部的改變，其他部分則須隨時審視國際局勢發展，結合社會民意，從外部突破。

朱立倫指出，自己會持續秉持共同承擔的心念，以分進合擊的方式，從外部全力協助國民黨的五大改革，尤其是人才培育、台灣定位、兩岸論述，影子內閣及對美關係。

朱立倫表示，國民黨創黨126年以來，一直都是在國家最關鍵的時刻，提出國家的定位與發展韜略，在瞬息萬變的國際局勢中，國民黨必須更清楚自身在台灣未來發展中的定位。朱立倫強調，改革之路困難險阻，改造比改選更重要，改造一定有我，改選不必在我。