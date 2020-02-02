【武漢肺炎】476名台人滯留武漢　疑似病例3人　1人已確診

據悉，目前在武漢仍有400多名台灣人滯留當地，在封鎖令之下，苦等返家的希望。武漢市台辦於2月1日晚間表示，部分台胞因工作、家庭需要，希望能早日返台，武漢台辦高度重視，正在積極協助解決。

武漢實施封城令，以期防堵武漢肺炎疫情，現宛如空城。滯留武漢的476名台人苦等返家希望。 （多維新聞）

武漢市台辦稱，滯留武漢的台胞共有476名，其中疑似病例3人，1人已確診，已協助他們及時就醫。滯留武漢的台灣人透過視訊報平安，表示物資、藥品要用盡，盼能早日回家，大陸方面照顧滯留當地台灣人的方式，掌握多少台灣人滯留在湖北，以及現今的確診病例等。

根據台媒《聯合報》2月2日報道披露，武漢台商協會證實，這些台灣人「近日」就會搭乘包機返回台灣，且由武漢直飛台灣，不會中轉其他地方。但截至目前，針對協助台商返台情事，有關的兩岸協商進度、是否以包機或其他形式協助滯留武漢的台商返台，台灣海基會尚無回應。

另一方面，新華社也於2月1日晚間發佈「武漢市台辦負責人就開展疫情防控涉台工作答記者問」新聞稿。武漢市台辦負責人表示，在1月23日武漢對外交通信息發佈後，市、區台辦和武漢台商協會積極配合聯動，第一時間向航空公司等了解掌握因航班取消滯留武漢台胞的人數和基本信息，並針對滯留台胞的情況進行電話聯繫、詢問身體狀況等，建立台胞防疫工作信息日報制度，隨時做好突發事件應急處置的各項準備。

新聞稿指出，隔離期間台辦仍透過各種方式，向台胞傳遞疫情相關的信息，並提供防疫需要的物資等。武漢市台辦負責人表示，大部分滯留武漢的台胞都能對防疫措施理解，也願意配合相關措施，加強自身防護。

據報道，武漢市台辦正研擬一個報告呈報到省和國台辦，請求安排這個事情，台胞在這裏包機回台灣去。