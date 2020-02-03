【武漢肺炎】國民黨及民眾黨提多項配送建議　解決「口罩之亂」

由於新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球疫情持續升温，也使台灣社會陷入所謂的「口罩之亂」，即便民進黨政府已祭出全數徵用台灣內部醫用與外科手術口罩，但民眾仍紛紛大喊買不到口罩。 對此，國民黨與台灣民眾黨立法院黨團均於2月3日（周一）召開記者會，針對當前社會的「口罩之亂」提出各自解方。

面對眾多台灣民眾稱買不到口罩，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安建議蔡英文政府，口罩配送資訊需透明，政府應透過官網等媒介公開鋪貨送達口罩的時間、地點與數量，再者則是應普及鋪貨通路，除了需涵蓋台灣四大超商、連鎖藥妝店等通路外，也須將網絡跟社區藥局納入配送、鋪貨的範圍內，最後則是發送口罩的方式需便民，而政府可透過村里長辦公室，使民眾可以憑戶口名簿領取，如此才使台灣防疫工作不會出現死角，亦能避免民眾搶購口罩、更加安定民心。

國民黨黨團於2月3日召開記者會，旨在指出政府的防疫政策缺乏配套。（譚英瑛／多維新聞）

台灣民眾黨立法院黨團副總召張其祿指出，台灣人搶購口罩一事，既反映出人們對於口罩是否夠用的「恐慌」，也證明「口罩之亂」需要政府更多的作為來疏導。張其祿認為，政府可直接學習外國政府政策來解決「口罩之亂」，像是藉着民政系統、身分證系統來配送人民所需量的定額口罩，而不是以「不科學」的方式，讓台灣便利超商等通路冒着恐「二度污染」的風險來分裝口罩，並銷售之。

為解決「口罩之亂」，台灣民眾黨立法院黨團也提出幾項主張，籲政府應將多數口罩優先供應予健保藥局，並以健保卡方式限購，如此可有效控管口罩銷售數，更能有效避免有心者的大量囤購；至於缺乏超商通路等地區，民眾黨則呼籲政府應結合民政系統調查口罩需求數，並主動配發；另針對超商銷售通路部分，民眾黨認為政府應事先協調廠商出廠時，即以3-5片小包裝出貨，以避免通路分裝口罩的人力負擔與污染風險。民眾黨團也要求政府，對各項防疫物資應做到資訊公開，包括各項防疫庫存物品的存量是否足夠、資訊定期更新。

為因應新型冠狀病毒疫情，除了全台統一由政府徵用口罩之外，近日台灣中央流行疫情指揮中心更陸續宣布「延後全台高中職（含）以下的開學日兩周」，更為此拋出育有12歲以下學生親屬可請「防疫照顧假」，但光就該假期要如何請取、「防疫照顧假」是否「有薪」，又引來輿論一陣討論。

對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華則質疑，政府延後開學日究竟是為了防範疫情擴大，還是因為兒童口罩供應不及，乾脆要學生待在家中別去上學？她更認為政府延後開學日的決定又與先前宣稱的「一般健康的學生是不用戴口罩上學」的論點相左。

台灣民眾黨也選在3日召開記者會，旨在針對政府的口罩政策提出建議。（譚英瑛／多維新聞）

至於「防疫照顧假」爭議，蔣萬安跟民眾黨黨團總召賴香伶都認為，勞動部不應讓資方自行解決問題；賴香伶更直言，政府不應讓「防疫照顧假」議題推給勞資雙方解決，而是應採取如過去SARS期間的「紓困基金」處理，要不就是針對現行相關法例進行修法，並呼籲政府不應用沒有配套的政策來處理防疫問題。