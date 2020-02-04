賴清德抵達華盛頓　隨團顧問：美國政要多有意接觸

台灣「準副總統」賴清德當地時間2月2日晚間低調抵達美東，出席在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」。 賴清德的行程顧問、前民進黨立委蕭美琴美東時間3日表示，美方有不少人想進一步認識、瞭解賴清德，因此會適度安排會晤，惟多為私人行程不對外公開，她也強調，參與WHO是台灣民眾長期以來的共同期待與努力的目標，賴清德這趟美國行雖沒被賦予對特定議題進行協商或討論的任務，但可能在私人會談中，談論台灣防疫經驗。

賴清德抵達華府將出席「國家祈禱早餐會」。（取自賴清德臉書）

賴清德一行於美東時間3日早晨搭乘美國國鐵抵達華府，蕭美琴下午以訪美行程顧問身份，對此次訪美行程背景作相關介紹。蕭美琴說，賴清德這次以個人身份受到美國民間團體邀請至華府參加年度「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），此次活動由民間友人極力安排促成，邀請是早在好幾個月以前進行，很高興有機會能夠在華府跟美國朋友們進一步認識交流。

蕭美琴透露，美國方面有不少人想進一步認識跟瞭解賴清德，因此會適度安排會晤，但此次行程屬於個人行程，因此多數為私下不對外公開行程。她說，這是難得機會能與美國友人多加認識，尤其「國家祈禱早餐會」的重點精神是宗教自由，過去台灣跟美國在宗教自由上有共同推動的經驗，這是一個很好的雙方合作基礎，另外，台灣許多宗教團體在全世界都有不少貢獻，不僅僅是宗教本身，還包括人道援助、災難救助或醫療教育等全球性事務，這樣的貢獻受到肯定，透過「國家祈禱早餐會」的參與，可以進一步讓華府各界友人認識到台灣民主、自由，以及對國際有所貢獻的精神。

賴清德隨團顧問蕭美琴表示，美方有不少人想進一步認識、了解賴清德，因此會適度安排會晤。（賴清德辦公室提供）

至於賴清德這趟美國行是否會爭取美國支持台灣加入WHO？蕭美琴強調，台灣參與WHO是長期以來台灣民眾共同期待跟努力的目標，無論是民間、醫界、國會或行政部門等，只要有機會都會爭取，但賴這趟行程主軸為出席「國家祈禱早餐會」，會晤也是以個人身份進行禮貌性拜會，因此並沒有被賦予對特定議題進行協商或討論的任務，但基於國際上可能會想瞭解台灣防疫經驗，因此這些經驗若在私人談話中出現，也不會令人意外。

賴清德前往華府後的第一個行程，就是去拜會長期友台的美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。（取自盧比歐推特）

而賴清德前往華府後的第一個行程，就是去拜會長期友台的美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。盧比歐事後在推特貼出照片，證實與賴清德的會面，並重申自己對台美關係的堅定支持，雙方也討論了讓台灣有意義參與諸如WHO、ICAO等國際組織的重要性，並在文末標註中華民國與美國國旗。

台灣外交部也在底下回復，樂見盧比歐和賴清德就台美關係及台灣參與國際組織進行討論，「感謝盧比歐的堅定支持」。