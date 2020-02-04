【武漢肺炎】滯留武漢台人順利返鄉　人道關懷應超越政治

武漢疫情爆發後，武漢封城管制，400多名台灣民眾被困。經過多方努力，這些台灣民眾終於可以返台，湖北武漢台胞返鄉後援會代表徐正文於2月3日表示，「這批台人八成都是短期赴陸，這時候應該少一點政治，多點人情味，將心比心，不要讓同胞的回家路變遙遠」。而根據台媒報道，預計2月5日將有第二趟返鄉專機。

這樣的行動其實對中國政府來說並不陌生。根據媒體在1月27日的綜合報道，從1月23日武漢「封城」後，美國、英國、法國、日本、德國、韓國等國家便紛紛安排從武漢撤僑。不過大規模撤僑同樣是高風險的行為，因為人群高度集中，由於新型冠狀病毒的潛伏期長，因此不排除疑似病例的存在，反倒會造成交叉感染的嚴重後果，因此「撤僑」行動必須要有政府介入進行風險考量和後果承擔，確保僑胞入境後，不會造成疫情的擴散局面，中國政府才會「安心放人」。

3日晚間約11時許，搭載約200多名武漢台商的東方航空專機抵達桃園機場。（中央社）

以1月26日的美國撤僑為例，美國政府表明將會承擔一切後續責任，是最終能得到中國政府准許美國包機撤僑的主要原因。

不過，根據外界報道，可以發現北京在處理這個議題時，並不像外界以為的「撒僑」，而是採取「春節包機」的方式來進行，主要差別在於台灣當局並無法派專機來武漢，最後則是由陸籍東方航空派出專機才得以達成。

不可諱言，兩岸關係的確有其特殊性，在兩岸沒有官方溝通的渠道下，面對公共衛生和傳染疾病等跨境重大議題時，僅有雙方民間組織海基會和海峽會在2012年簽訂的《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》，而這顯然是不夠的。

台灣行政院長蘇貞昌宣傳禁止陸生赴台防疫政策。（Facebook@蘇貞昌）

而在武漢台人的案例中，雖然北京政府於情於理都應該讓這些台人能夠返鄉，但其前提必然是這些返鄉人士不會對當地造成疫情擴散的危害，因此必須需要兩岸公部門的配合才能達成。

而陸委會曾在1月27日表示，「海基會的緊急服務專線與陸委會的值班電話，陸續接到90多通滯留武漢台灣人的求助電話，希望政府協助」，同時陸委會表示已經透過海基會向陸方表達，探詢「專機回台」的可能性，但仍需要陸方的回應。

換言之，台灣政府算很有誠意要主動解決這個問題，後續也會根據「傳染病防治法」來予以處理。根據湖北武漢台胞返鄉後援會代表徐正文在Facebook上的貼文顯示，返台台人需填寫「在顎台胞申請返台承諾書」，除了填寫個人資訊外，重點是有句「若被台灣防疫部門監測出疑似感染症狀，自己承擔一切後果」。雖然表面上的意思似乎有着北京「甩鍋」給台灣當局的「嫌疑」，但深入思考則可以得出這是兩岸在缺乏官方溝通渠道下，處理這個議題的一種默契。

徐正文一度哽咽說道，一定要讓我們的同胞回家，不要讓他們被放生。並感謝兩岸政府的協助。（楊家鑫／多維新聞）

而關於這些武漢台人的後續處置，根據台灣衛生福利部疾病管制署在2月3日的公告，他們在入境時將通過機場的發燒篩檢站，若有疑似症狀則依規定後送就醫，而無症狀者將依「傳染病防治法第58條」採集中檢疫措施辦理，將進行為期14天的的單間隔離和健康監測。衛福部以「嚴格集中隔離檢疫」來形容這個措施，而此公告的目的是希望儘可能在最大程度減低台灣民眾對於武漢疫情的恐慌感。

不過令外界好奇的是，武漢台人返鄉究竟是如何促成的呢？媒體曾詢問徐正文，返鄉專機的協調事宜是否有透過政府或海基會，對此，徐正文語帶保留，表示不清楚細節，他大多是跟民眾聯繫。徐正文強調很感謝雙方政府都基於人道考量，不僅陸方釋出很大善意，台灣當局也盡了很大努力。

徐正文現場連線第一批返台的民眾李小姐，她說，知道第一批有自己的名字，心情很激動，也很感謝。（楊家鑫／多維新聞）

而在第一波武漢台人順利返鄉後，台媒在2月4日報道，低調促成此次人道救援的功臣之一，是國民黨七人小組以2005年胡連會五項願景建構的國共兩黨聯繫機制「黨對黨」的方式扮演大陸國台辦和台灣陸委會之間的溝通橋樑。

滯留武漢台人順利返鄉，可以理解成北京對台灣當局釋出的一種善意，也顯示兩岸倘若要順暢交流無法缺少官方的互動，而未來兩岸官方如何持續互動則引外界關注。