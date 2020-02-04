【武漢肺炎】緬甸中斷台緬直航班　228名台灣旅客困留當地

緬甸政府近日宣布，以防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情為由，將暫停台北－曼德勒的直航。緬甸民航局的官方文件稱，即日起停飛陸港澳航線所有航班，其中也包含台灣，要求緬甸國際航空（MAI）停飛台北－緬甸曼德勒的直航班機，造成台北－曼德勒前三班直航包括2月1日從台北飛去的航班，共有228人原訂2月8日要返台，如今卻沒有直飛航機能將旅客運送返台灣。

台外交部發言人歐江安表達對滯留緬甸的台灣旅客的關切。 （屈彥辰／多維新聞）

台灣外交部台北駐緬甸經濟文化辦事處接獲消息後，亦於第一時間關切相關消息。對此，台外交部發言人歐江安當地時間2月4日表示，台外交部有看到相關發展，對此相當關心，也有看到緬甸國際航空不飛的消息，台灣官方目前掌握的消息是，緬甸政府並沒有對國際航班發出禁航令，所以可以看到華航飛仰光的航班是正常的，沒有異狀，停飛的原因外交部還在查證當中，而相關進一步的發展，也將透過駐緬代表處，查證緬甸是不是對自己的航空公司下達了禁令，才造成這樣的結果，但外交部已經訓令駐外館處要對台灣旅客積極幫助。

現場媒體問及，孟加拉國拒發台灣旅客簽證一事，歐江安則答稱，因為武漢肺炎疫情的關係，讓台灣遭受池魚之殃，孟加拉國即為一例。歐江安說，孟加拉國在2月2日宣布，暫停核發中國人民簽證，外交部向孟加拉國的移民機關查證後，確定孟加拉國是停發陸港澳台的簽證，業已經透過駐印度代表處，向孟加拉國反應，澄清枱灣並非是中國的一部份，要求孟加拉國更正，惟截至當地時間2月4日為止，孟加拉國依舊維持拒發台灣旅客簽證的決定