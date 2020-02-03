【武漢肺炎】停課延至3月在職家長頭痕　台灣推家長有14天防疫假

為對抗武漢肺炎，教育局早前宣布全港幼稚園、中小學及特殊學校最早於3月2日才復課。 停課安排相信令不少家庭，尤其是雙職家庭帶來困擾，因家中霎時未必有人可照顧年幼子女，而政府現時亦沒有因應相關安排而為有需要家長提供支援。反觀台灣教育部昨日（2日）表示，12歲以下學童的家長可以在防疫期間申請「防疫照顧假」，最多可以請14天。

台灣「防疫照顧假」簡介（按圖了解）：

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台灣教育部部長潘文忠表示，為了支持家長照顧兒童，小學以下（12歲以下）學生的家長可以在防疫期間申請「防疫照顧假」。（資料圖片）

武漢肺炎疫情持續蔓延，香港現時已有15宗確診個案，市民人心惶惶，口罩及消毒用品難求，為減低傳染機會，不少人盡量避免外出。

香港中小學、幼稚園及特殊學校為加強防疫，將延至最早3月2日才復課。停課決定固然希望減輕疫症在學校傳播的風險，不過，學生停課亦令不少在職家長相當苦惱，皆因大部分打工仔仍要繼續正常上班，自然不能留在家中照顧他們。

此外，菲律賓昨日（2日）發出禁令，禁止菲律賓民眾前往中國，包括香港。有外傭關注組織指出，至少百人被逼滯留機場。一些聘用了菲律賓傭工的家庭或有機會受影響，尤其是平日依賴傭工照顧子女的雙職家庭。

台灣特推「防疫照顧假」

香港家長在忙得不可開交之際，台灣的家長則幸福一點。台灣勞動部部長許銘春表示，為了支持家長照顧兒童，小學以下（12歲以下）學生的其中一名家長可以在防疫期間申請「防疫照顧假」，最多請兩周（14天）。由於這是特別必要措施，不可歸責於勞工，因此僱主一定要批准假期，且不得要求他們請事假，亦不可扣全勤獎金，不能刁難。

相比之下，香港政府並沒有就停課安排而為家長提供支援，或規定僱主為有需要員工提供特別假期。若是任職公務員已算比較幸運，因政府已宣佈公務員可以在家工作至2月9日，不過，私營機構的打工仔則需視乎公司安排才能獲准在家工作或申放假期。

如僱主容許有子女的僱員因應武漢肺炎期間停課提供彈性安排，如容許他們在家工作，或是放特別假期，雙職家長便能放心一點。（資料圖片）

部份企業許員工在家工作

孩子這突如其來的一個月假期實在令不少家長頭痛，而且能否請假或申請在家工作的主導權並不在員工手上，在政府未有相關措施或如台灣那邊的特別處理方法時，懂體諒員工的僱主便承擔起這方面的責任。

現時某些私營公司亦因應武漢肺炎情況，容許僱員在家工作，例如金融產品比較平台MoneyHero由農暦新年假期後開始，安排員工在家中工作，而所有曾於近期到訪內地的員工需自行隔離14天，希望減少員工外出，避免增加員工受感染的風險。該公司的人力資源部門代表說：「由於公司業務電子化，客戶的所有申請及查詢皆可於網上進行，相關安排暫時對公司的運作及服務沒有影響，亦能確保員工有良好的健康及心理狀態應付工作。」

優惠平台The ENTERTAINER 高級市場經理James Gannaban表示，公司非常鼓勵員工於這段時間在家工作，亦會為所有員工提供N95及外科口罩，若員工需留家照顧子女直到學校復課，只需事先與上級商討便可。

公關公司W.O.W Things創辦人Fiona Wong亦表示，公司容許員工在家工作及提供彈性工作安排，一般客戶溝通或傳媒訪問會以電話或視像會議進行，而公開活動則會延期舉行。此外，如員工有需要暫時離開香港，公司亦可提供加拿大的住宿。

面對未能完全掌握的武漢肺炎病情，單憑現時的勞工法例指引，實在不足以應對部份打工仔在這段時間的需要。既然政府目前未有意頒佈任何特殊假期或勞工法例指引，那僱員與僱主便應更要持互相體諒的心情安排工作，好讓彼此在生活、工作與公司營運三者之間取得平衡點。

（資料來源：聯合新聞網、三立新聞網）

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