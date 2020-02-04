【武漢肺炎】滯留武漢台商返台　蔡英文：肯定大陸人道協助

台灣總統蔡英文2月4日表示，對於中國大陸在台灣人民返鄉過程中給予的協助，「我們表示肯定」，強調兩岸之間儘管有不同的政治主張，但疫情當前，人權與人道應該優先於政治的考量，蔡英文也感謝雙方共同努力完成這次作業的所有單位和人員，「面對挑戰，對話與合作永遠是解決問題最好的方法」。

蔡英文4日在Facebook表示，2月3日晚間從武漢出發的班機，已經順利協助一批滯留在武漢的台灣人返抵台灣，除了機上防疫外，全體乘客下機後，隨即依照台灣中央流行疫情指揮中心的規劃，開始進行14天的隔離及健康管理，呼籲台灣民眾不必擔心，也請家屬放心。

200多名武漢台商3日晚間搭乘東方航空專機抵達台北桃園國際機場，經過3個多小時的檢疫作業後，依規定搭乘專車前往隔離處所。（中央社）

蔡英文除了肯定中國大陸在台灣人民返鄉過程中給予的協助，也指出，在幾天前，台灣剛剛成功分離出新型冠狀病毒的病毒株，是未來研發藥物或疫苗的重要基礎，重申台灣不僅不該成為國際防疫缺口，更會跟世界各國一起努力，把台灣的防疫經驗和科技能力，貢獻給所有需要幫助的人們。

蔡英文指出，3日返台民眾全部下機，所有消毒、檢疫的作業完成後，台灣衛福部長陳時中回報團隊「旅客情緒穩定，工作人員士氣高昂」，直到破曉之際，各隔離安置地點指揮官陸續回報，所有旅客入住完成，專案任務進度順利。

蔡英文特別向這段時間以來，台灣各部會同仁不眠不休的努力，表達最大的謝意，並提醒台灣民眾，接下來這段間將會是防疫工作最重要的時期，台灣政府會繼續全力防堵疫情，防疫工作一刻不能鬆懈，「台灣加油，大家加油」。