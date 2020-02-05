【武漢肺炎】第二批武漢台人包機暫緩　台商：回家好難

武漢封城讓數百名台人滯留當地，經過各方努力，2月3日已有第一批包機返台，當時陸方傳出第二批原訂5日起飛。 然而，陸委會於當地時間2月4日深夜發新聞稿稱，上述說法只是單方面消息，未經雙方協調。由於第一批武漢返台旅客中已有一名確診病例，後續工作推動，必須提升防檢疫工作的確實度，台方將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式。

湖北台灣同胞返台救援會代表徐正文於2月5日凌晨表示，當地台人接到台辦通知，由於台灣方面不同意，5日的飛機取消，至於第二批何時起飛，時間待定，要台人等候通知。

徐正文轉述武漢台人說法，稱收到台辦通知，由於台方拒絕，5日包機取消，後續時間待訂。（楊家鑫／多維新聞）

2月4日深夜，陸委會發出新聞稿指出，有關對岸陸續傳出武漢滯留民眾返台後續事宜，只是單方面的訊息，並未經雙方商討及協調，更無所謂「2月5日即要運送第二批民眾返台」之事。

陸委會指出，首批人員運送前，台方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意。

陸委會表示，但查對第一批旅客，上述人員多數並未在列。故接續執行的優先旅客名冊，陸方務須與台方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啟航前一日交給台方，俟審查入境資格無誤後再予執行。

陸委會說，有鑑於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返台人員都能夠得到妥適的照顧。目前相關部會都在積極進行整備，務必落實完整安置與隔離工作。

陸委會強調，「政府關心滯留武漢國人的安全與健康，將會在兼顧國內防疫與國人權益、國內執行能量的前提下，積極依上述原則洽商協助滯留武漢國人的返台事宜。」

另一方面，當地時間2月5日，徐正文表示，5日確定不飛了，具體細節各方仍在了解當中，返台人數也會有所增加。並引述當地台人指出，正當全部人都已經上車，準備前往武漢機場時，台辦突然衝上車說，接到台灣方面通知，不同意執行第二批包機，要大家等候通知。

徐正文說，有帶着2歲孩子的台人張媽媽打電話給他，哭喊着回家為什麼那麼困難，快支持不下去。帶着小孩這樣折騰，好辛苦、好難過。

據悉，湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志4日表示，自武漢1月23日關閉離漢通道以來，共計1000多位台人留在湖北境內，其中在武漢的佔相當比例。第一批200多位返台後，目前還有800多人表示希望儘快返台，其中有些是臨時出差、探親，有些還帶着老人、孩子。