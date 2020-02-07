【武漢肺炎】戴口罩惹議　柯文哲：我是醫生，別懷疑我專業

由於新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續在台延燒，朝野政治人物公開在外是否應該為了節約而資源不戴口罩，也成為台北政壇近日交鋒論戰的熱點。 此前柯文哲曾呼籲將口罩留給需要的人，而民進黨新科立委林楚茵就此向柯文哲喊話，要他口罩拿下。 對此，柯文哲於2月7日聯訪時不客氣地回應，他自己就是醫生，何必攻擊他口罩議題，「神經病」。

身為民進黨新科立委的前主播林楚茵（中），這次在記者會上炮打柯文哲，卻也引來柯文哲強硬反擊。（譚英瑛／多維新聞）

針對外界對其是否於公開受訪時配戴口罩的意見，柯文哲則認為，口罩就是該戴的時候戴、在人多密閉空間時要戴，以及與不特定群體處於同一空間需要配戴，至於居家生活，他與妻子、同為醫生的陳佩琪基本上都不戴口罩，並強調「因此戴口罩都是在處理不特定的人，比方說坐公車，你也不知道誰要上來，對不對」？

至於如何看待口罩議題從防疫變為政治口水，柯文哲說，自己也不想與質疑他的人吵架，「我自己是醫生，專業上不要去懷疑我啦」，「該戴（的時候）我會戴」，只是他戴口罩的時候都正好是媒體訪問之時，不然他在辦公室沒戴口罩的時候，媒體也沒有來採訪啊。

針對首班武漢返台班機惹議，柯文哲則在聯訪時表示，這類議題涉及政治就很「麻煩」了，畢竟在班機帶回武漢肺炎的確認病例之後，就連他自己都很難同意第二批包機返台。（台北市政府提供）

雖說自己不想與質疑他的人吵架，但柯文哲依舊強硬回擊林楚茵的批判，先強調他是醫生，強化自己的專業地位，再者則直批林楚茵的Facebook中也有她配戴口罩的照片，不過又在罵完時說，「我們共同敵人是武漢肺炎，所以不想要跟這些1450殘鬥」（「1450」指民進黨網軍）來做結。

截至7日，台灣累計有16例武漢肺炎確診病例數，面對專家預估疫情高峰尚未結束，柯文哲則說，「正確的說法是疫情還沒有開始」，更直指等到台灣出現「社區感染」之際，才將是台灣防疫受到劇烈挑戰之始，而他也表示，台北市政府都有在準備疫情所需的應變醫院與隔離場所。