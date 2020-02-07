【武漢肺炎】逾4萬台灣醫護人員連署「拒絕無限制包機返台」

針對滯留武漢台人返台一事，2月7日台灣出現有醫護人員發起「醫療人員拒絕無限制包機返台」的連署行動。 連署人向台灣官方喊話要求，針對武漢台人的返台包機，必須由台灣政府主導實際登機名單，限制「僅台灣身分國民」才可上機、須有台灣防疫人員陪同上機並全程防護，以及拒絕無限制次數的包機返台。 該連署截至7日下午1時左右，已獲得4.4萬名台灣醫護人員連署。

參與台獨政黨的連署發起人，醫師吳欣岱指，因不願眼睜睜看着（台灣）這塊土地被人糟蹋，也不願讓防疫人員的辛勞付諸流水，故發起連署反對「無限制的武漢包機返台」。（吳欣岱臉書）

發起連署的醫師吳欣岱曾在2020年台灣立委選舉時，列名以「台獨」、「抗中」為主張的政黨「台灣基進黨」不分區立委提名人。吳欣岱在2月7日於網絡上發起「醫療人員連署支持（台灣）政府堅守防疫底線」連署。

針對連署，吳欣岱在其Facebook發文表示，「面對到中國在防疫作戰時期，依然透過政治操作想要拖台灣下水時，我們不願眼睜睜看着這塊土地被人糟蹋，也不願讓防疫人員的辛勞付諸流水」。

該連署指出，全台負壓隔離病床只有1,100床，隔離收容所也嚴重不足，故提出三點訴求，以守護台灣珍貴的醫療資源。

該連署的三點訴求包括，由台灣政府主導實際登機名單，「比照他國」篩選上機名單，只有緊急需要、具有「國民身分」者才能上機；包機必須有台灣防疫人員陪同，在飛機上做好防護，返台務必配合隔離及篩檢；不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批後再開放下一批。

該連署僅開放醫事人員（醫師、護理師、實習或見習醫師等）具名連署，連署將於2月8上午結束，截至7日下午1時45分已有4.4萬人連署。發起連署的女醫師吳欣岱也將於2月8日上午與此前曾失言稱」支持統一就是叛國「的前民進黨不分區立委林靜儀及台北市醫師職業工會，前往台陸委會前陳情，表達其連署訴求。

該網絡連署表單將於2020年2月8日上午8時關閉，並於當日針對人數及職業別發佈連署結果。