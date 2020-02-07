【武漢肺炎】已提報979位台人名單　國台辦批台拖延時間

針對後續滯留武漢台人返台事宜，國台辦發言人馬曉光於6日晚間指出，大陸東方航空2月6日上午就將979位滯留湖北台人的名單交給台方，提出2月6日、7日各執行兩班、8日執行一班的安排，「但直到今晚，台灣方面依然藉故拖延」。他強調，只要台方儘快同意在這兩天讓台人返台，根本就不存在優先級的問題。

對此，台灣陸委會回應稱，所謂「後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓」並非事實。並重申，後續接返作業必須提升防檢疫工作的確實度，必須優先接返人道弱勢對象，必須考慮台方隔離收容場所能量，經過雙方溝通商定，才能有效推動下次的接返作業。

馬曉光批評，若台方不拖延，兩天內台人就可以返鄉。一樁好事變成台灣的政治炒作。（新華社）

2月6日晚間，馬曉光發出新聞稿指出，2月3日安排的第一批247名台人，在返台前均做出書面承諾，承諾本人14天內沒有與確診病人或疑似病人接觸史，抵達機場後和登機前，每人都接受了3次體温測量和發熱排查，原本安排250人，在排查過程中，有1人因發熱症狀被勸留，2人因證件不合格未能登機，最終247人返台。

他說，「247名符合全都符合進入台灣條件，當晚全部通關入境，次日，台灣方面還對此運送表示肯定，但這兩天台灣當局突然改變了態度，一再借故拖延台胞返回，再之對大陸有關方面無端指責，把一樁為台胞服務的好事變成島內無理的政治炒作。」

針對台方以「收容能量有限」暫緩後續包機，馬曉光認為，這不該成為拒絕的理由。「其一，台灣方面一度高調聲稱要接回在鄂台胞，並公開表示會做好充分準備；其二，即使台灣方面的防疫措施準備不充分，完全可以在加緊準備的同時，逐步安置返台人員。他們現在採取全面阻止運送的作法，連一個航班都不放行，完全置台胞的切身利益於不顧，這是說不過去的。」

對於運送的優先問題，馬曉光說，集中運送最多僅有兩三天，加快運送就是最大的優先，如果不是台灣一而再再而三拖延，這些台人本來6日就可以回到台灣，「在台灣方面阻止、拖延台胞儘快返鄉的情況下，有何優先可言？」

台行政院長蘇貞昌日前強調，包機要政府對政府磋商，至少要海基會對大陸海協會，不容許任何中間人居間處理。引起蔡英文政府欲藉此突破兩岸官方零接觸的揣測。（洪嘉徽／多維新聞）

馬曉光批評，「台灣一些人在台胞返鄉安排上，從口是心非到口出惡言，充分暴露了他們無視台胞利益的惡劣本性，呼籲台灣方面應立即停止一切政治操弄，儘快確認配合東航運送安排。」

對此，台陸委會於2月7日凌晨回應稱，滯留台人接返作業存在防疫風險，必須採取最高安全規格的防護作為，妥慎執行，接運過程絕對不能失之草率、便宜行事，這都需要雙方加強相關準備與協調合作。「如果用已提交多少人的名單、必須於幾日之內運送完畢，這樣急就章、草率的處理方式，勢必造成疫情傳播風險遽增，形成雙方防疫上的莫大危機。」

陸委會並重申，「後續接返作業，必須提升防檢疫工作的確實度，必須優先接返人道弱勢對象，必須考慮我方隔離收容場所能量，經過雙方溝通商定，才能有效推動下次的接返作業。」