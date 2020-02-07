【武漢肺炎】柯文哲籲公開「鑽石公主號」郵輪在台行程

近日新型冠狀病毒疫情延燒全球，隔離於日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪出現武漢肺炎的確診案例，截至2月7日為止，該船已確診61例，其中一例為台籍女性。由於該郵輪曾停靠台灣基隆港，且遊客有下船出遊，使得台灣輿論紛紛憂慮該郵輪是否將成為台灣防疫大破口。 台灣總統蔡英文於2月7日表示，疫情指揮中心都對郵輪議題有所掌握，也將適時拋出注意事項的宣告。 台北市長柯文哲則指出，希望可以讓地方政府充分掌握到這些旅客的行經路段、接觸哪些人等公衛訊息。

蔡英文表示，疫情指揮中心都對郵輪議題有所掌握，也將適時拋出注意事項的宣告。

雖然首班武漢台商返台包機爭議仍在台北政壇持續延燒，在野的時代力量與台灣民眾黨立法院黨團，近日均指出這類郵輪恐將成為台灣在防疫上的死角。時代力量黨團在2月6日的記者會上呼籲疾管署，應針對「鑽石公主號」的確診個案與其他可能與確診者密切接觸的旅客，追蹤其旅遊軌迹與可能的接觸史，讓地方政府能夠銜接部署與後續防疫工作。

身兼台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲於2月7日受訪時指出，基於中央政府才有辦法獲得「鑽石公主號」的行程，台北市政府僅能依照常見的觀光場地進行應有的消毒，因此他希望中央可以讓地方政府充分掌握到這些旅客的行經路段、接觸哪些人等公衛訊息。

雖然仍對執政黨的防疫政策屢有建言，但基本上台灣民眾黨仍高度肯定執政黨目前的防疫政策。（台灣民眾黨＠Facebook）

在柯文哲針對「鑽石公主號」發表身為地方首長的看法之後，台灣民眾黨立法院黨團發出新聞稿指出三點，首先希望中央能與地方一同合作防疫，更呼應柯的論點指出，疾管署等中央單位應提供地方政府下船遊客的確定行程、人數與地點，以利地方政府的防疫工作；再者，中央部會應請港務公司公開該郵輪的相關檢疫措施，最後則是希望台灣駐外單位能對已確診的台籍女性遊客提供必要的協助。

針對「鑽石公主號」引發的武漢肺炎疫情恐慌，台衛福部部長陳時中表示，由於當時郵輪停靠基隆港時，並未出現確診個案，是該郵輪到日本之後，才在日本的強力檢疫之下，不斷出現個案，故所有防禦系統其實是尚未啟動；對此，陳時中也說，政府將對遊客曾出現的地點發出相關警訊，使當地民眾能夠提高警覺。