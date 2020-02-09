【武漢肺炎】世衛：台灣專家可線上參與本周全球會議

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，本周將邀請全球400位專家舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」（Online）方式參加。

台灣民眾排隊購買口罩，以應對疫情。（資料圖片）

世衛在8日（上周六）舉行2019新型冠狀病毒記者會，說明最新疫情狀況。會中有記者提問，關於2月11日及12日舉行的全球研究及創新論壇是否會邀請台灣專家參與？

世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）回應稱，全球約有400位專家人士參與這場論壇，但很多合作夥伴因來自高風險區所以不會親自到瑞士日內瓦現場，屆時會有台灣的專家夥伴以「線上」（Online）方式參加，也有中國大陸其他專家「線上」參與，相信他們能高度參與並在討論時做出貢獻。

萊恩重申，世衛與台灣一直有技術聯繫，包括與台灣官員聯繫等，針對任何疑似案例溝通合作，台灣也與中國大陸的合作夥伴及歐洲疾病控制中心聯繫，保證世衛與台灣之間有充分技術合作。

台灣：將持續爭取參與各式會議

台灣行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）9日（周日）表示，正值國際重大疫情發生，世衛更不該排除台灣，若一味附和中國大陸排除台灣就是嚴重的錯誤，將持續爭取參與各式會議，包括該論壇，都仍在交涉中。

（中央社/《聯合報》）