【武漢肺炎】台灣教育部：港澳生住宿舍檢疫期間，大學可依法收費

因應新型冠狀病毒疫情，台灣方面要求港澳生赴台後「居家檢疫」14天，而部分大學安排集中住宿並收費則引起爭議。 台教育部（8日）今天表示，可依相關辦法收取宿舍、伙食費用，但需事先向學生說明清楚。

依照規定，具中國大陸、香港、澳門旅遊史入境的民眾，需「居家檢疫」14天。陸生目前暫緩赴台，但港澳生仍可入境，部分接受各校安排，在宿舍追蹤管理。

據悉，部分大學安排港澳生集中住宿並收取費用，引發學生反彈。如世新大學表示，安排港澳生集中住宿世新會館，提供一人一室、獨立衛浴，並有專人協助14天的生活照顧，包括代訂三餐、健康關懷等，收費則為6000元（新台幣，下同，約合1544港元）。

世新大學安排港澳生集中住宿世新會館，收費6000元新台幣。（網絡圖片）

世新校方解釋6000元費用，包括居家檢疫期間協助準備的寢具、垃圾袋、衛生紙等1300元，礦泉水300元，三餐一天300元（14天4200元），以及口罩、防疫物資200元，都是合理的收費。

世新校方表示，安排住宿是為協助港澳生執行政府規定的「居家檢疫」措施，避免學生因外出違反規定受罰，或遭到其他同學的不友善對待。原本是希望不論住宿或外宿的港澳生，都集中住在世新會館，但未強制一定要入住。

台灣教育部表示，學校協助港澳生居家檢疫，可依「專科以上學校向學生收取費用辦法」收取宿舍費、伙食費，但相關收費標準，應事先向學生說明清楚。

台灣教育部於6日晚間依據台中央流行疫情指揮中心最新措施，通報各大專校院，提醒具中港澳旅遊史學生若在宿舍「居家檢疫」，校方應負責必要生活協助，並告知學生不可逕自外出，否則會被罰款新台幣1到15萬元。

（中央社）