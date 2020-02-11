解放軍軍機兩度繞台　蘇貞昌：大陸須應付疫情，此舉「大可不必」

解放軍機2月9日、10日二度繞台，由於此時正逢新型冠狀病毒（武漢肺炎）防疫期間，此舉自然引發台人關注。 對此，台行政院長蘇貞昌於2月11日受訪時表示，此時中國大陸應用全數力量來協助人民脱離疫情苦難才是正辦，卻在此時使軍機繞台，不僅引發台灣人民惡感，也使區域和平受到滋擾，覺得大陸「大可不必」。

台行政院院長蘇貞昌於2月11日為中華郵政公司防疫物流作業同仁加油打氣。（台灣行政院提供）

對於解放軍軍機繞台飛行，此前大陸國防部方面曾表示，台獨勢力罔顧民族大義，加緊謀「獨」，逆勢妄動，不得人心。戰區部隊始終保持高度戒備，密切關注形勢動向，堅決履行職能使命。而國台辦方面則說，此舉是為了警告和打擊「台獨」，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。

除了第二批武漢返台包機遙遙無期之外，日前又傳出隔離於日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪出現大量武漢肺炎的確診案例，截至2月10日為止，該船已確診135例，但由於船客被要求在船艙房間內隔離，近日有台籍乘客透過媒體指出，船內已經有台人健康亮起紅燈。

對此，蘇貞昌則表示，他非常關心在「鑽石公主號」上的台灣人，而駐日代表處也都已向當事人取得聯絡，政府將盡最大力量協助，並持續與日方溝通了解，進行最好的處理。至於第二批武漢包機何時成行，蘇貞昌說，由於首次包機出現一些情況，因此未來行政院仍堅持蔡英文所宣示的，一定是「一定是弱勢優先、防疫優先」，並希望雙方能以讓最有需要的民眾優先得到處理為重。