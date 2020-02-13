【武漢肺炎】陸配恐因武漢肺炎被污名化　兩岸民眾有話要說

自從本次新型冠狀病毒疫情爆發以來，兩岸之間「口水戰」不斷。台灣宣布禁止口罩輸出並對大陸旅行團限期離境，引起大陸網民嘩然，此後台灣又稱大陸在台商返台等問題上設置障礙，阻止台灣加入WHO；大陸方面則指台灣政府言論不實，更指有人藉機宣揚台獨。 《香港01》採訪了生活在在北京的女性陸配A女士，以及一位台北女青年B女士，請她們提出對此次疫情的觀察。

01：您對「台灣80藝人齊聲禱告」有什麼感想呢? 對比之前的小S跟范瑋琪為口罩事件批評台灣當局和行政院長蘇貞昌，你覺得藝人應該怎麼做比較好呢?

Ａ：身而為人，看到世界上有那麼多的人因為病毒困擾甚至危害生命，在此時發出聲援之聲，是出於最基本的人道主義關懷，是作為一個人最善良的底線。所以藝人們的發聲，是值得肯定的。至於小s和范瑋琪批評蘇貞昌，也是出於人道主義關懷，批評的是政府在這樣國際性公共衛生事件中仍然還有「政治心機」的冷漠。

B：藝人因為作為公共人物，加上平常作為娛樂休閒時間會接觸，所以有點像是大家心靈跟希望寄託的地方，如果能夠在患難的時候出來，感覺可以撫慰大家心靈。但如果像小S那樣發出太激進的言論可能不是很好。可能會讓我對他形象打折。

01：您怎麼看待台灣行政院和經濟部在2020年1月24日下令暫時禁止台灣口罩出口到大陸一個月，以優先供應台灣防疫需求的決定。

Ａ：蘇一方面說台灣口罩儲備充足，一方面又對大陸出口進行管控，不由得讓人懷疑這其中的政治企圖。在疾病與災難面前，全球都在對大陸施以援手，而蘇還在耍政治手段謀求政治利益，不是蠢就是壞。將政治野心凌駕於人道主義之上，我覺得這樣的做法只會顯得小家子氣。

光明磊落一點的做法，乾脆不如直接說台灣的口罩儲備不夠產能不夠，我們先保護好台灣人，不給大陸添亂，有餘力之後，再來幫助大陸人。這樣既讓台灣人安心，又送了個人情給大陸（管你有沒有真正送口罩，至少嘴皮子上有關心，不會顯得太寡情）。可見蘇這個人沒有政治智慧。

B：我覺得優先供應台灣的想法是政府本來就應該要做的，而且是正確的思維。可是蘇貞昌把政府本來就應該要做的事情廣告做那麼大，反而會讓人覺得是不是在針對大陸，這樣讓事情變得很複雜。

武漢台商返台包機3日午夜抵達桃園國際機場，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。（中央社）

01：對於2020年2月3日兩岸合作的武漢包機返台事件，你有什麼看法呢? 而在其中名單的安排上似乎有讓返台陸配被污名化的疑慮，你有什麼想法嗎?

Ａ：武漢包機事件，再一次凸顯了兩岸矛盾。首先，包機撤僑已有先例，如日本、德國等，撤回在武漢的台胞無可厚非。其次，在返台過程中，有意排斥陸配，讓人十分不解。於情，陸配是台灣人配偶、家人，理應和家人共同返台，難道還要上演現代版的「牛郎織女」嗎？於理，依據法律規定，凡是持台灣居留證者，在很多方面均可享受與台灣人同等的法律待遇。於情於理，都不應該對陸配加以歧視。

B：可以同理武漢陸人想回來的心情，因為如果我剛好因短期旅遊被卡在大陸，我也會想回來。只是名單的決定可能有些爭議，我覺得這時候不應該過度分化自己人很不應該，陸配也是台灣人，都是一家人。與其去計較名單，政府不如想辦法把包機回台的SOP建立起來，儘量讓台灣民眾跟他們家人可以回來。

台北市青島西路一家健保藥局，排隊買口罩的市民。（中央社）

01：你覺得疫情是否有影響兩岸關係？而對未來發展，你有什麼想法嗎?

Ａ：新冠肺炎加重了兩岸隔閡，這點是事實。可能需要很長一段時間的修補。但兩岸關係即使到達冰點，也是脣齒相依，脣亡齒寒。所以，等疫情過後，還是需要有大胸襟、大智慧、大格局的領導人去完善兩岸關係，這樣才會對兩岸民眾都好。

B：我對兩岸關係短期不樂觀，加上這次疫情的處理，對大陸的印象也轉壞。而且正好處在個極度對立的世界，兩岸無法溝通。不過長期來看應該會好轉，透過這次疫情，中共會慢慢看到自身治理體系的問題，而且做出改正；台灣也會慢慢發現自己的問題。雖然要好轉會耗盡很長時間，但我還是樂觀的。