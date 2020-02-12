【武漢肺炎】專家稱疫情將加速中美脱鈎　威力超越貿易戰

美國米爾肯研究院（Milken Institute）的分析師認為，與貿易戰相比，中國新型冠狀肺炎（NCP）疫情的爆發將更能加速美中之間的「脱鈎」。

有關中美「脱鈎」風險的討論，是在兩國於2018年開始的貿易戰升温之際浮出水面的。2020年1月15日，中美簽署第一階段貿易協議，但第二階段談判尚未啟動。

在技術領域，中美關係也不斷惡化。2019年5月份，美國政府將中國電信業巨頭華為公司列入實體清單，導致多家美企對華為斷供，美國還持續遊說盟國在5G建設中封殺華為。據稱中國開始努力擺脱對美國技術的依賴。

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）2月11日報道，米爾肯研究院的亞洲研究員Curtis Chin表示，與貿易戰相比，冠狀病毒在一定程度上加速了美中脱鈎，因為各國、企業都在為自己的供應鏈做長遠打算。

企業認識到，不可能將投資全都放在中國，他們已經看到了過度依賴一個關鍵市場的一些後果。

Curtis Chin表示，現實情況是，從供應鏈到投資和貿易流動，美中兩國經濟在未來幾年將相互交織。然而，冠狀病毒危機向美國與中國所有的貿易和投資夥伴強調即將投資分散到中國以外地區的重要性。

中美貿易戰已經促使一些美國企業將投資與貿易從中國轉移，以逃避關税。而這場始於中國武漢的新冠肺炎疫情，再一次顛覆了供應鏈，中國城市進入封鎖狀態，限制運輸，關閉工廠的時間比原計劃更長。

例如，許多汽車製造商已經因疫情防控措施而被迫暫時關閉他們在中國的工廠。據報道，蘋果最大的供應商富士康在中國的工廠也尚未完全恢復生產，分析師預測，蘋果將下調蘋果手機（iPhone）的出貨量預測。