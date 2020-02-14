【黑鷹墜落】事故調查報告出爐：人為與環境因素肇禍

台灣空軍一架黑鷹直升機1月2日在山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層。軍機失事調查報告今天（15日）出爐。報告指出，排除機械、飛機本身的故障，原因直指是人為因素和特殊環境造成慘劇。

台灣空軍一架黑鷹直升機1月2日在新北與宜蘭交接的山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層。

報告指出，失事當天搭載參謀總長沈一鳴等高階將領的UH-60M，違反規定。根據此班機的C10航路規定而言，一旦遇到雲霧狀況，直升機必須要避開此航路，升高至4,000英呎以上的高空飛行，但是相當詭異地，失事機卻在C10航路異常飛入雲霧間，低於安全高度甚多，且正駕駛飛行UH-60M的時數比副駕駛少，人員訓練不足，正副駕駛間的「機員資源管理」（Crew/Cockpit Resource Management, CRM）失去效用，墜機過程宛如2015年2月4日的復興航空235號班機空難一樣，正副駕駛間的實時溝通不良、無法分工合作避險，故產生事故。

台灣軍方3日上午找到黑盒子。（資料圖片）

此外，究竟當天黑鷹直升機為何要鑽進雲霧間、採低空貼地飛行，最後導致撞山？究竟是誰下令C10航路可以脱離一般規範，改採此高度危險的方式飛行？誰下的命令？無人敢說。此問題，連當時在悼念沈一鳴時的國防部長嚴德發，都感到完全無法理解。

根據台軍的一般狀況而言，貼地飛行而不採4,000英呎高空安全高度飛行，其中一個原因應該是為了省油。因為直升機飛的高度越高，耗油越重。此外，就是有人在飛行期間，擅自改變規則，要求直升機低飛，也可能是缺乏飛行經驗的駕駛員失誤飛入雲霧。

台軍黑鷹直升機墜機事件中遇難的參謀總長沈一鳴上將等8名官兵公奠儀式1月14日在台北松山基地指揮部舉行。（中央社）

根據指出，雖然UH-60Ｍ型黑鷹直升機，並未配有一般救難直升機標準配備的氣象雷達和前視紅外線（FLIR）等設備，但是此機屬於先進機種，可以藉由GPS導航以及慣性導航等設施，避開具有風險的航路，安全飛行。除非GPS導航訊號被阻斷、抑或是另有其他原因，才會導致直升機直接撞山。

此外，也有某些質疑認為，為何在失事發現的第一時間，台軍無法調派直升機進行搶救？而必需要依靠人力、花了數小時才到達事故現場？此方面的檢討也顯示，台軍缺乏具備專業救難直升機的採購，貪便宜的直接使用陸軍的通用直升機來進行救難任務，一遇到雲霧就無法出動，此類遺憾已經造成也同樣使用UH-60Ｍ的台灣內政部空勤總隊救難直升機，無法第一時間營救受難登山客、導致死亡的事故。而台灣貪便宜、擅自挪用陸軍通用直升機、進行各種專業性的救難任務，其本身的政策，也有嚴重檢討的部份。但是，由於挪動陸軍直升機是政治決定，決定者為先後任總統馬英九、蔡英文，故軍方應該不敢向上舉報，只能默默吞下。

而台灣軍方缺少戰場搜救能量、沒有培養類似美、韓、日等國的PJ（Pararescuemen/PrarJumper）等高難度的空降搜救組能量，無法在險峻地形、敵火位置對失事機組員進行搶救、戰場急救與迅速後撤等問題，未來也會浮出水面，此次黑鷹事故，可能刺激台軍加強訓練此種特殊部隊的能量，以及是否重新考慮採購專業救難直升機的政策，是否引起政治後座力？都有待觀察後效。