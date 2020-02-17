【武漢肺炎】台行政院提出以振興抵用券刺激消費　可用在夜市商圈

面對國民黨立法院黨團呼籲民進黨政府應拉高中央流行疫情指揮中心等級，並由閣揆或其挑選的指揮官坐鎮指揮，台行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）於2月17日下午受訪時指出，疫情議題將交由中央疫情指揮中心再行評估且對外回應。

由於新型冠狀病毒肺炎重挫台灣經濟，繼國民黨立法院黨團提出《2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案》之後，行政院也表態將於20日拋出武漢肺炎紓困特別條例，擬以新台幣600億元（約合155億港元）紓困受疫情波及的產業，而民進黨立委何欣純也於15日先行公布《因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例》草案，當中涵蓋防疫津貼、防疫照顧假等議題。

行政院發言人Kolas Yotaka（左）與行政院政務委員龔明鑫（右）。（譚英瑛攝）

隨着行政院版紓困草案將於20日出台，針對外界最關注的「夜市商圈餐飲抵用券」（振興抵用券），台行政院政務委員龔明鑫於17日表示，抵用券政府將參酌2019年推出的夜市券，夜市券目前已有6成以上的回收率，即便還沒回收的夜市券，這些經費仍將留在政府，沒有浪費的問題。

當前台灣行政院暫定的振興抵用券施行方向。（台灣行政院提供）

之所以是採抵用券的方式而不是消費券，龔明鑫指出，有別於已抵用為方向的抵用券，由於消費券的消費面向毫無限制，使用者可能會出現「替代消費」，像是拿消費券拿去買日常日用品，而這將難以產生顯著的振興經濟效果。至於是否將藝文活動納入振興抵用券計劃之中，龔明鑫表示肯定，並指出振興抵用券的所需經費可能將超過原先外傳的新台幣20億元，但仍須待疫情告一段落或受到控制才能推行。