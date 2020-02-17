【武漢肺炎】澳洲延長對華旅客禁令　中國大使呼籲放寬限制

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月13日宣布，延長對所有來自中國內地的旅客入境禁令一周，以防止澳洲公民感染新型冠狀病毒。他又指，有關禁令會每周覆檢一次。對此，中國駐澳洲大使呼籲放寬限制，並稱澳洲政府應保持「冷靜，不要恐慌」。

武漢肺炎疫情蔓延引發世界各地恐慌。（新華社）

據英國路透社2月17日報道，中國駐澳洲大使成競業17日接受澳媒專訪時，就澳洲政府針對中國公民的旅行限制措施表示，中方希望澳洲政府取消這些苛刻的限制。

他接着稱，澳洲應取消禁止來自中國大陸的非公民入境的禁令。而該禁令自2月1日起施行，目前仍未解除。

報道稱，成競業在接受採訪時提到，澳洲確診感染新型冠狀病毒的病例一直穩定在15例。他直言，當堪培拉方面下次審查針對中國公民的旅行限制措施時，應該放寬限制。他認為，旅行限制措施「不必要地」干擾了貿易和旅行。

中國駐澳洲大使成競業。（網上圖片）

「我們已經表達了強烈願望，希望澳洲政府檢討政策時採取一個平衡的立場，取消這些嚴苛的限制。至少應當放寬一些，」成競業向澳洲天空新聞頻道記者表示。「這不符合世界衛生組織（WHO）的建議。」

成競業認為，當面對疫情時，國家採取更強有力的措施都是自然且合理的，澳洲政府應保持「冷靜，不要恐慌」。

2020年2月9日，來自中國武漢市的澳洲撤離人員抵達達爾文市隔離。（路透社）

據悉，武漢肺炎疫情發生後，美國、澳洲、新加坡等國禁止來自中國大陸的非公民入境，並限制航班並取消已簽發的簽證。據澳洲廣播公司（ABC）2月13日報道，澳洲聯邦內閣國家安全委員會當天決定，繼續禁止2月1日後從中國大陸地區赴澳的所有旅客入境，澳洲公民和永久居民及其直系親屬除外。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)隨後宣布，禁令將延長一個星期至2月22日。

該媒體還稱，澳洲的旅行禁令已導致近十萬名回國慶祝春節的中國留學生無法返澳，當地旅遊業也受到重創。

另據澳洲9號台新聞網2月13日稱，澳洲是出口導向型國家，國際教育服務是其第四大出口產業，2019年出口創匯約367億澳元。在澳留學的外國學生有75.4萬名，中國留學生以21.2萬人排名第一，約佔留學生總數的28%。2018至2019財年，中國留學生為澳經濟貢獻12億澳元。

此外，《澳洲人報》報道，信用評級機構標普全球上周警告稱，如果因新冠肺炎疫情旅行禁令而滯留的中國學生無法在本學年內及時抵達澳洲，大學可能會損失多達20億澳元學費。

對於澳洲延長旅行禁令的做法，中國駐澳洲使館發言人2月13日當天表態稱，對此深表遺憾和不滿。世界衛生組織多次強調不建議對中國實施旅行和貿易限制。只有澳洲等少數國家採取如此嚴厲的限制措施，實屬過度反應。

同時，發言人還表示，中方敦促澳方客觀理性看待中方的防控工作和澳方面臨的實際風險，尊重世界衛生組織專業建議，儘早取消有關措施。