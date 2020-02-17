【武漢肺炎】染疫身亡司機再有2名親人確診　台灣累計22例

台灣昨天（16日）出現新冠肺炎死亡首例，病逝男性是一名61歲白牌車司機。他的50多歲弟弟於2月15日檢驗後也確診。 台灣中央流行疫情指揮中心今天（17日）宣布，染疫身亡司機的媽媽、外甥女婿2名家人1月28日至2月6日出現發燒、咳嗽症狀，今天也確診，疑為過年家庭聚會時遭傳染。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（前）17日晚間在記者會指出，染疫身亡司機的2名家人1月28日至2月6日出現發燒、咳嗽症狀，今天確診，疑為過年家庭聚會時遭傳染。

指揮中心表示已掌握該群聚4名個案之密切接觸者共181人，包括同住家人、非同住家人、醫療院所人員、染疫身亡司機載送旅客及其外甥女婿職場同事等，截至目前已完成採檢176人，其中3人確診，113人為陰性，其餘檢驗中。

根據台灣法規，白牌車為外觀非黃色，車牌白底黑字卻載客營利的不合格車輛。據《聯合報》報道，新冠肺炎爆發後，甲種租賃車或計程車業者，公司及組織都開始防疫工作，包括戴口罩、量體溫、定時消毒車內外等，但如死者一樣的白牌車司機，因一切靠個人，是否確實做到防疫，以及載運過哪些旅客，只有當事人清楚。

台灣指揮中心疫調後鎖定1名浙江返台台商，1月22日搭車時有戴口罩但嚴重咳嗽，曾到診所就醫，可能性相當高。

截至目前，台灣累計確診病例達到22宗。死亡1例。