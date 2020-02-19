【武漢肺炎】台灣府院接連出招　疫情對台經濟影響真的不大嗎？

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，重挫全球經濟，台灣財政部1月底才大動作向民眾宣布，台灣經濟基本面優異、動能充沛，強調台商迴流對經濟面的助益，樂觀看待台灣經濟表現，但接下來行政院卻打算祭出紓困方案，顯然與先前的樂觀出現矛盾之處，總統蔡英文2月19日也坦承，有些產業開始受到疫情影響，希望紓困法案送進立院後，朝野可以攜手合作，在關鍵時刻共同協助產業渡過難關。

蔡英文19日在總統府內接見「第21屆國家建築金質獎」及「第16屆國家品牌玉山獎」得獎人，她致詞時提到，最近因為疫情，有些產業開始受到影響，她先前召開國安高層會議時已做好指示，一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業也要給予紓困等必要協助。

蔡英文接見「第21屆國家建築金質獎」及「第16屆國家品牌玉山獎」得獎人。（總統府提供）

蔡英文提及，目前行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院後，朝野可以攜手合作，在這個關鍵的時刻，共同協助產業渡過難關，每一間企業的成長，都會帶來台灣的發展，她向大家保證，「當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，一起來面對挑戰」。

根據台灣行政院目前透露的紓困措施，總計將投入600億元新台幣（約合155億港元）協助觀光運輸、零售餐飲、農業等產業，並發放「振興抵用券」來活絡經濟，這些紓困措施將在2月20日的行政院院會上討論。據了解，行政院的紓困計畫，將從融資、就業、税務3大面向着手，針對頻傳「無薪假」的問題，強調企業若不裁員、減薪，可獲十足擔保貸款新台幣500萬元（約合129萬港元），也要求「減班休息」仍要給付基本工資，期盼穩住就業市場。

台灣行政院發言人Kolas Yotaka宣布疫情紓困方案。（資料圖片）

顯然，台灣府院方面釋出的訊息是，這次疫情對台灣經濟衝擊是全面性且嚴重的，絕對不是財政部先前說的那般樂觀。當時台灣財政部長蘇建榮趕在台股開市前指出，台灣2020年經濟成長率有望達2.72%，加上台商資金回流帶來的動能，台灣經濟情況還是「審慎樂觀」，目前看來，「信心喊話」程度居高，畢竟兩岸經濟鏈結程度深，當中國大陸受武漢肺炎影響，2020年GDP可能「保6」無望之際，世界各國紛紛下調今年經濟成長數字時，台灣又怎麼可能獨善其身？

台灣內部也有部分學者樂觀預測，武漢肺炎僅會衝擊台灣2020年經濟成長率約0.11%，因為外匯觀光收入佔台灣整體GDP比重僅約2.4%，台灣內需消費動能應不至於受到太大影響，且台商在中美貿易戰格局下，早已大幅改變海外生產佈局。這些學者的預測，是低估了缺少陸客後，對台灣周邊產業所帶來的衝擊，高估了中美貿易戰後台商迴流台灣的效益，以及無視台灣經濟對大陸市場出口的依賴度，「中國打噴嚏，全球都感冒」，武漢肺炎對台灣的經濟衝擊，在接下來的幾個月才要上演。