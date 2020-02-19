【武漢肺炎】台灣民眾黨提產業紓困　每人發台幣千元券抵消費

台灣行政院預計於2月20日公布政院版新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）紓困條例，台灣立法院各黨團版本也相繼出爐。在國民黨立院黨團、民進黨立委何欣純提出紓困條例後，台灣民眾黨也在2月20日公布黨團版紓困條例。台灣民眾黨立委蔡壁如指出，民眾黨版條例將規定每人得依規領取新台幣1000元的抵用券。

為降低疫情對於台灣經濟的影響，台灣民眾黨也提出發放每人新台幣一千元的抵用券，希望能確實協助受這波疫情衝擊的企業。（譚英瑛／多維新聞）

台灣民眾黨黨團版的紓困條例有六大重點，一、防疫照顧假請假期間可領生活津貼。二、政府應補貼居家檢疫隔離者。三、僱主不得使勞工至疫區提供勞務。四、將抵用卷使用範圍限縮於受衝擊產業。五、受衝擊的中小企業可展延貸款期限，並由政府補貼利息。第六點則納入立院監督機制，將要求台灣行政院在三個月內提出報告，並於六個月內赴台灣立法院備詢。

民眾黨黨團總召賴香伶指出，民眾黨版條例主張防疫照顧假需入法，針對防疫照顧假及薪資補助部分，條例將全面涵蓋各種不同的僱傭狀態及受僱單位，並由衛福部編列預算支應薪資補貼，如此才能讓眾人看得到也用得到，不會因收入而不敢請假。

至於諸多民眾近日為了配合政府防疫而居家隔離，賴香伶表示，由於現行《傳染病防治法》並沒有納入相關政策，故民眾黨也於紓困條例中納入「居家檢疫、居家隔離」，使得配合政府防疫者可以請領補償。

另一方面，民進黨立委洪申翰於2月17日曾召開記者會指出，當前已有台商在大陸疫情仍未受到控制時，就請台籍員工返回大陸工廠復工，恐成為台灣防疫漏洞。為此，民眾黨團紓困條例也納入「勞工退避權」，禁止僱主派遣勞工赴武漢肺炎感染風險較高地區服務。

基於民眾黨團主張「財政紀律」，黨團副總召張其祿表示，民眾黨呼籲政府的紓困經費應先採用過去四年政府的「歲計剩餘」（約新台幣1100億，約合283.6億港元）為優先，假使政府有意以舉債來紓困，也希望政府不能超過該上限，更在條例中明定行政院應向立法院報告、備質詢的機制。

而基於近四年歲計剩餘總和約新台幣1100億，台灣民眾黨立委蔡壁如指出，民眾黨版條例將規定每人得依規領取新台幣1000元的抵用券。（約合258港元，民眾黨主張1000抵用券可以直接使用，不必消費滿特定金額才能使用。）