【武漢肺炎】台海上空的敵意螺旋　源起於兩岸民間

近日，解放軍空軍戰機於2月9日、10日，24小時內派出殲11、空警500及轟6戰機在台海上空執行「遠海巡航」訓練的消息再次成為台灣輿論的關切。主要是因為台媒《自由時報》報道，殲11戰機在訓練過程中不但曾飛越台海中線，且曾以其射控雷達「鎖定」台軍監視、伴飛的F-16戰機。 戰機「被鎖定」代表「完成開火準備」，若消息屬實，無論解放軍殲11飛行員的舉動是「被授意」還是「自行起意」，都被視為是一種「高度挑釁」的敵意行為，台海上空「擦槍走火」致戰火再起的可能性也大為增加，台灣輿論高度關切其來有自。

台灣國防部在第一時間就出面澄清「無此訊息」，並闡明台灣空軍監視、伴飛的原則是「不挑釁、不迴避、不示弱」。不過，《自由時報》在台灣國防部澄清後並不改變其說法，隔天再出報道指「政府高層」證實，台軍F-16戰機曾「被鎖定」消息為真。

《自由時報》在報道中引述「高層」說法，以顯其「特殊管道新聞來源」早不是新聞，但是否「權威」，在傳媒間評價兩極，民間也多是「信者恒信，不信者恒不信」。

蔡英文獲得817萬民意支持連任，兩岸民間的敵意更加高漲。（洪嘉徽攝）

不過，此次台軍F-16戰機被解放軍殲-11戰機「鎖定」的新聞卻不同以往，雖然台灣國防部已經否認，但傳媒、專家及民間對「官方說法」抱持「懷疑」，寧可信其有並進行相關討論明顯多了。

原因何在？一是中共有對外發動戰爭教訓主要敵人「代理人」、同時轉移內部矛盾壓力的前例，如1979年的「對越自衛反擊戰」（台灣稱「懲越戰爭」）；二是兩岸民間的敵意不斷提升，讓殲11飛行員越過台灣中線後，無論是「被授意」或是憑着自己一時血氣「亮槍」，都像是真實可能的事。

認真探討的話，第一個原因只是在美、中對抗及2019新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，以及蔡英文政府自願成為美國「印太戰略」棋子等客觀情勢下的「合理推測」；第二個原因才是輿論真正的關切，因為當下兩岸民間的敵意高漲已經「真實存在」。

難道不是如此？舉例來說，因為年節因素，有不少台灣人民與大陸配偶的婚生未成年子女前往大陸探視外公、外婆，卻因為新冠肺炎防疫需求被迫滯留大陸，基於人權，台灣陸委會原本在設定門坎後準備以「項目核可」方式，同意符合條件的個案返台，卻馬上引發「民意反彈」，雪片般的抗議湧向總統府及陸委會facebook專頁，逼得疫情指揮中心指揮官陳時中出面，以「防疫優先」為由，宣布關起「人道小門」外，加碼說了「沒有選台灣的國籍，現在要自行承擔」的不適當發言，卻迎來「部長帥炸」、「還是指揮官頭腦清楚」一片贊聲。

台軍的F-16戰機是否曾被在台海上空執行訓練任務的解放軍殲11戰機「鎖定」，成為台灣輿論熱議議題。（台灣國防部提供）

反例則是日本。因為日本曾經侵略中國，多數中國人對日本素無好感不是新聞，但卻在這波疫情中，展現雪中送炭、日中親善，日本人在街頭募款援助武漢的影片成為展現人性光輝「最美的風景」，送抵大陸援助物資上打印的「山川異域，日月同天」的優美詞句及背後典故，反而引來大陸人民的自我反省，成了這樁美事的最佳腳註。更實際的是，「中日友好」可以不再只是政治宣傳。

台灣網絡「鄉民」或會再提出反證，指解放軍軍機繞台漸成常態，越過海峽中線「挑釁」也不是第一次，而且「不放棄非和平手段」是歷屆中共領導人的共同主張，幫中共的「武嚇」找理由，就是「媚共」、「賣台」？

台灣人民總以為中共是專制政黨、大陸是威權體制、邪惡政權，可以為所欲為，看看武漢疫情的「吹哨人」李文亮醫師之死，憤怒的民意是如何震動中共官場的；再想想大陸網絡言論，何以變成「武統台灣」、「留地不留人」的一言堂？

試想，如果這次是台灣向大陸捐助物資，並在外箱打印上「炎黃子孫，本是一家」，展現「同胞愛」，而日本沒有「山川異域，日月同天」的救援，並以「防疫優先」為由，禁止未入籍日本的日本人與中國籍配偶婚生未成年子女入境。猜一猜，若中共高層真有「轉移內部矛盾」的需求時，殲11會在宮古海峽、釣魚島海域還是台灣海峽上「亮槍」的機率，何者為大？