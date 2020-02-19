【兩岸角力】解放軍殲-11鎖定F-16　台官方先否認後又承認

近日，解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，並在2月9日和10日兩天連續繞台飛行。有台媒報道稱，解放軍殲-11戰機一度開啟火控雷達，鎖定台軍F-16戰機。對此，台軍先是否認後又承認，引發外界關注。

2月18日，台灣《自由時報》爆料稱，2月10日，解放軍殲-11戰機越過海峽中線後，一度開啟火控雷達，鎖定台軍F-16戰機。

報道引述台灣高層官員言論稱，在2月10日的巡航飛行中，解放軍殲-11戰機在台軍戰機伴飛監控飛行的狀態下，開啟的「對應系統」，鎖定F-16戰機，「屬近距離的亮槍挑釁意味」。若是在遠距離就鎖定台軍戰機，這樣的軍事危險衝突性更高，「幸好當天並未出現遠距離就鎖定的情形」。

消息發布後迅速在台灣掀起波瀾，台空軍司令部在2月18日否認了F-16被雷達鎖定一事，稱「並沒有這個消息」，台防務部門則對此事「沒有評論」。

然而，就在2月19日，台灣空軍突然又改口，又承認有「殲-11戰機鎖定F-16一事」。據台媒報道，有台灣政府高層昨證實，「該消息無誤」。

台政府官員表示，對於解放軍軍機連續兩天的繞台演訓，以及越界、鎖定F-16戰機等挑釁動作，台國防部長嚴德發立即於2月11日到空軍作戰指揮部聽取任務簡報，詳細了解解放軍執行遠海長航訓練過程，以及台軍戰備因應作為。

針對解放軍海空兵力戰備巡航，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉日前表示，2月9日，解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。