台灣學者：兩岸若都只考慮「主權」，什麼都做不了

新冠病毒肺炎疫情持續延燒，然兩岸因滯留武漢台人包機問題、台灣要求參與WHO衍伸而出的「以疫謀獨」疑問、以及大陸在疫情正酣時仍派軍機越過台海中線等事件，造成雙方關係反而更為緊繃。台灣中山大學中國與亞太區域研究所教授、亞太和平研究基金會執行長林文程認為，若兩岸僵局持續未解，又都只考慮主權，則什麼都做不了。

據中評社報道，林文程在接受訪問時表示，目前看來，兩岸關係仍舊悲觀，不過當前大陸是以解決疫情為優先，短期內不會處理兩岸關係。況且，兩岸關係一直以來皆非大陸迫切欲解決的問題。他認為，兩岸僵局會持續下去，但不會壞到哪去。

台灣中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程。（網絡圖片）

至於此波疫情讓兩岸對抗情緒高漲，蔡英文是否會更不容易處理兩岸關係？林文程認為，反中情緒是長時間累積，因為中國大陸對台灣實施「窮台政策」、挖走台灣邦交國、台灣要參與國際組織多被排除，甚至連陸客自由行都遭中止，他認為，是大陸逼迫要讓台灣陷入困境。但假如大陸先有善意，台灣民眾還是可以感受到。

林文程表示，滯留武漢的台人包機問題雙方仍舊各持己見，雖然台灣民意有疑問，但以蔡英文政府的角度來看，若雙方協商好，沒有理由不讓滯留武漢的台人回來，他們是台灣民眾、要回來並不能被排除，沒有一個民主國家敢這樣做，現在是兩岸協商沒有達成共識。

他進一步表示，其實兩岸之間有什麼問題都可協商，但如果只考慮主權什麼都做不了。當前應以人道與疫情控制為優先，把主權問題先放下，不管是台灣飛機過去，還是中國大陸飛機飛赴台灣，不要以「撤僑」角度去思考，而是讓台灣人回家團圓，從人道考慮，雙方都不要這麼多政治思考，就可以兼顧處理。

台灣從官方到民間藉此次疫情加大加入WHO的聲浪，遭大陸批判是以疫謀獨。（洪嘉徽／多維新聞）

至於美中台關係，林文程認為，台灣是中美競爭的夾心餅乾，就像韓國一樣。韓國過去同意美國部屬薩德飛彈，中國大陸就下達禁韓令，他們當時也是夾心餅乾，台彎現在就是這樣情況。

另一方面，台美關係變好，兩岸關係是否就會變得緊繃？林文程認為，蔡英文政府也並非不想改善與中國大陸的關係。他表示，沒有國家想站在中國大陸的對立面，更何況大陸還是台灣最大的經貿夥伴，逾百萬的台商台人台生在中國大陸，若撤回台灣必定失控。

林文程強調，美國對台灣好，台灣自然就偏向美國，如果大陸願意跟台灣溝通，台灣也願意溝通。希望中國大陸能給蔡英文政府機會溝通，台灣與美國友好，但是也希望能夠與中國大陸改善關係，兩件事並不衝突。但兩岸目前的困局在於，就連學者的二軌對話都禁止，這樣兩岸就難以溝通。

台美之間互動加温，圖為美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）在台灣智庫國家安全研究院發表演講。（洪嘉徽／多維新聞）

他表示，原本新冠肺炎疫情應是兩岸關係發展的一個機會，因為中國大陸疫情嚴重，台灣也不會倖免；大陸經濟倒了，台灣也不會好。但發展至今，機會仍未被掌握，但他認為，若不走入死衚衕，第二班包機還是可協商，「球是在中國大陸手上」，兩岸合作與否都是北京擁有比較大掌控權。