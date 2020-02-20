陸發外交信反對捷克議長訪台　台外交部：「一帶一路」是掠奪工具

據《路透社》報道，中國曾於1月10日致函捷克總統府，信中內容表示若時任捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）造訪台灣，捷克倚靠中國市場的企業會受到影響，後因柯佳洛於1月20日猝逝，使訪台行程暫緩。

對此，台外交部發言人歐江安當地時間2月20日表示，中國透過經貿手段，要求捷克不與台灣交往，並且挾持捷克的經貿利益，透過「一帶一路」，在全球實行中國影響力的操作，中國對捷克的經貿施壓也證明「一帶一路」是掠奪性的政策工具，對於全球經貿秩序帶來的是反效果，這是不具有建設性的作為。

原捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（網絡圖片）

歐江安說，捷克已經選出新的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil），台灣駐外館處已經在第一時間代表台灣政府與人民向新任議長表達誠摯的祝賀，恭喜高票當選，也期待能夠深化彼此的合作，更深化雙方的友好合作關係，希望捷克新任議長方便的時候，能夠來訪問台灣。

歐江安代表台灣外交部，再一次重申台灣跟捷克的關係友好密切，台灣廠商在捷克有很多投資，高科技產業方面合作密切。在捷克創造了23,000個工作機會，台捷雙方在教育、文化、觀光、市政有密切的交流。例如台北跟布拉格簽了姊妹市的協議，台灣跟捷克共享自由、民主、人權的價值。

歐江安還稱，根據捷克媒體的民調指出，在捷克有超過三分之二的民眾希望捷克能夠深化跟台灣的關係，台灣外交部在這裏除了恭喜新的參議院議長外，也對中共以經貿手段，用一帶一路施壓、掠奪、恐嚇其他國家的行為，表達台灣的不滿。