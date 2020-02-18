美前國防部助理部長薛瑞福訪台　台盼強化美台夥伴關係

美國華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）將於2月17日至21日訪問台灣，在台期間將與台灣政府高層針對如何持續強化台美夥伴關係及區域合作交換意見。 台外交部對薛瑞福訪台表達誠摯歡迎。台外交部北美司司長姚金祥表示，薛瑞福是專程訪台，並未去其他國家，目前除了台國防安全研究院的公開演講外，沒有其他公開行程。

姚金祥表示，自2019年12月起，台美日三方共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會，決定舉辦10個場次的研習營，包含海洋廢棄物處理、公共衛生、網絡安全等，2020年也將比2019年更擴大舉辦，日本也正式成為合作方，GCTF已經從台美合作，變成台美日三邊合作平台。

台外交部北美司司長姚金祥說明，薛瑞福是特地專訪台灣。 （屈彥辰／多維新聞）

姚金祥表示，因新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴大，原定3月舉辦的GCTF研習營，可能要延到6月份舉行，而預計4月份舉辦的也延期到7月份，主要是因為接洽相關國家的講師跟參訓學員方面，一直沒辦法確認，為了不要影響舉辦，相關合作方決定暫時延期。

姚金祥旋即表示，台美貿易暨投資架構協議（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）是台灣努力的目標，也希望2020年有機會恢復台美TIFA高階會談，無論高階會談能不能舉辦，都會在TIFA的架構下努力地進行，台美雙方有就TIFA做深入的交換意見，美方有相關官員訪台，就雙邊的經貿交流交換意見，外交部會持續推動進行。